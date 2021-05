'Algoritmo' se alza con el premio Estrella del público al cortometraje más destacado del XVI Festivalito La Palma

La XVI edición del Festivalito La Palma-Festival de Cine de las Estrellas llega esta noche a su fin con la celebración de la ceremonia de clausura en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane. En la edición de este año de La Palma Rueda se han presentado a concurso un total de 100 cortometrajes.

La gala de clausura, que tuvo a Luifer Rodríguez y Kike Pérez como maestros de ceremonias, puso el broche de oro a la edición de este año con la proyección de los 21 cortometrajes finalistas seleccionados por el jurado y el público, rodados íntegramente durante esta semana de convivencia en la Isla bajo el lema 'No somos un algoritmo'. Maravillosas piezas de máximo 4 minutos de duración con la Isla Bonita como marco.

El momento más esperado llegó con la lectura de los nombres de los cortos y profesionales más destacados y la entrega de los galardones Estrella de esta decimosexta edición del Festivalito La Palma - Festival de las Estrellas. El Estrella del público Premio Miguel Brito recayó en el cortometraje 'Algoritmo' de Rodrigo Sánchez Picazo.

El jurado de esta edición ha estado formado por Sonia Bautista Alarcón, José Alayón, Marina González, Alba González de Molina, Daniel Mendoza y Benjamín Reyes que fueron los encargados de otorgar el resto de galardones. El Estrella al corto más destacado de La Palma Rueda en la categoría Andrómeda, Premio Roberto Rodríguez fue para 'Soh-yun', de Octavio Octavio Guerra y Rafa Navarro. En la categoría Lyra, el Estrella al corto más destacado fue para 'Error', de Rodrigo Kunz.

Respecto a los actores, Virginia Park se hizo con la Estrella Pilar Rey a la actriz más destacada por 'Soh-yun' y Lamberto Guerra con el Estrella al actor más destacado por 'Padre Nuestro'. El Premio especial a la distribución fue para 'Requiem por una fiesta', de David Pantaleón.

La Estrella al sonido más destacado fue para Sergio Gerson Ramos por 'Sagitario'; la Estrella a la música original más destacada recayó en Jonay Armas, por 'Requiem por una fiesta'; mientras que Sara Yordanova se hizo con la Estrella a la fotografía más destacada por todos sus trabajos en La Palma Rueda. Rosa Marañón, Andrea López y Lucía de Frutos recibieron la Estrella al maquillaje más destacado por 'La Magua'. La Estrella Star Island La Palma fue para 'Algoritmo sideral' de Rut Angielina, la Estrella Reserva Mundial de la Biosfera fue para 'Contrafuga', de Óscar Santamaría, y la Estrella Arco Iris recayó en 'Choque de texturas', de Diane Malherbe.

Todos los intervinientes de la gala coincidieron en la simbiosis que se genera entre los cineastas, y la Isla y sus habitantes. El presidente del Cabildo, Mariano H. Zapata dijo que el Festivalito La Palma es un claro ejemplo de orgullo palmero, ya que se trata de un evento único en el mundo que pone de relieve todo el talento que tenemos en nuestra isla y su gran potencial. "Además, en esta nueva edición, desde el Cabildo apostamos por vincular a este festival con la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo que los rodajes que se han realizado en estos días en la isla resaltaran los valores naturales de la Isla Bonita y se llevaran a cabo de forma sostenible para poder optar al premio especial que hemos entregado en el día de hoy para reconocer esta apuesta hacia la eficiencia y el cuidado de nuestro entorno", expuso Zapata. En este sentido, hay que decir que los cortos que se presentaron a la categoría Reserva Mundial de la Biosfera alcanzaron la treintena.

Por su parte, Jovita Monterrey, consejera de Cultura y Patrimonio del Cabildo de La Palma, defiende que su área continúa apostando por este encuentro de cine que se ha convertido en una cita obligada para el sector audiovisual de Canarias y en la que no solo se exhibe sino, sobre todo, se contribuye a crear cine y promover un sector cultural que cuenta con un importante potencial de crecimiento en Canarias."Especialmente en estos tiempos complejos, ha quedado más que demostrada la importancia de la cultura en nuestras vidas, ya que las historias que han surgido de esta nueva edición del Festivalito La Palma no solo sirven de entretenimiento sino que también son potentes altavoces para transmitir distintos mensajes y valores, algo esencial en nuestra sociedad para seguir avanzando en todos los sentidos", explica Monterrey.

Otras menciones especiales y reconocimientos

Además de los galardones Estrella, la noche reconoció a otros protagonistas con menciones especiales. Así, la Mención especial a la actriz más destacada fue para Alba Tonini, por 'Canto a la tierra', y la mención especial al actor más destacado, fue ex aequo para Adrián y Juan, por 'Hermano Uno Cero Uno'.

La mención especial a la fotografía más destacada fue para Luis Santana Déniz por 'En Blanco', y el sonido más destacado para Sergio Gerson Ramos por 'Legado'. La mención especial al maquillaje más destacado fue para Laura del Mar Parra y Lucía de Frutos, por 'Respira'. Por su parte, Joschua Hohenbrink por 'Aquí estoy' recibió la mención especial a la música original más destacada, y 'Liberated mind', de Fredrik Niemann se hizo con la mención especial Star Island La Palma. El corto 'Komorebi' recibió la mención especial Reserva Mundial de la Biosfera y 'El zorro negro', de Adrián Rivero Pérez obtuvo la mención especial Arco Iris. La mención especial de la Plataforma de Nuevos Realizadores fue para los cortos 'Soh-Yun', de Octavio Guerra y Rafa Navarro y 'Error', de Rodrigo Kunz. La mención especial del público fue para 'Réquiem para una fiesta' de David Pantaleón.

Por último, las menciones Sputnik Rental fueron para 'Humanoides' de Himar Soto Martín, 'Padre Nuestro' de Gerson Ramos y 'Gasolina', de Víctor Hubara.

Entre otras autoridades, a la gala asistió la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García quien agradeció a la organización su vinculación a este municipio. "Que nuestras calles hayan sido los espacios elegidos por muchos de los cineastas para el rodaje de sus películas es siempre enriquecedor para todos y supone un importante espaldarazo para la promoción de nuestro pueblo". Por su parte, Charo González, la concejal de Cultura de Los Llanos dijo que una de las cosas que más admira del Festivalito es su capacidad de reinventarse. " A pesar de todas las dificultades siempre encuentran la fórmula de que El Festivalito no pierda su esencia y que la gente quiera seguir participando". Irinova Hernández, concejal de Cultura de El Paso también se mostró feliz por el ambiente que ha generado el Festivalito estos días en su municipio.

La gala de clausura contó con la actuación magistral del reconocido chelista grancanario Ángel Luis Quintana, solista de la Orquesta Nacional de España, que hizo las delicias del público asistente en la Plaza de España que cumplía escrupulosamente con todas las medidas de seguridad y distancia social impuestas por las autoridades sanitarias. De esta manera se pone el punto final al XVI Festivalito La Palma - Festival de las Estrella del que su director José Víctor Fuentes destaca, por encima de todo, que es un festival único en el mundo, en el que lo fundamental es la convivencia entre los artistas y los habitantes de La Palma. "Durante una semana se han congregado más de 250 participantes venidos de fuera de la isla y han convivido de forma ejemplar". Además, añadió que se han rodado cerca de 100 cortometrajes y lo que eso supone como motor de la economía insular y regional. "Una vez más la cultura y la economía se alían para intentar salir adelante en esta situación tan complicada que vivimos todos. El Festivalito es un festival 'km 0' por lo que la mayoría de los recursos, proveedores y servicios son locales". Por último agradeció a todos, especialmente a los creadores que estos días han hecho posible que en ocho días se hagan en La Palma Rueda más cortometrajes que en muchos sitios de España durante todo el año, convirtiéndolo en el encuentro cinematográfico más importante de toda Canarias y emplazó a todos a la próxima edición.

El Festivalito La Palma está organizado por la productora Chukumi Studio. Su máximo impulsor es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. Es también patrocinador del certamen el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y de Promotur, así como el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y el Ayuntamiento de El Paso. Además, cuenta con el patrocinio y colaboración de diferentes empresas como Cajamar, Universidad del Atlántico Medio, Digital 104, Autos Oasis, Viajes insular, Fundación Cajamar, Isla Bonita Love Festival, Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, Plataforma Nuevos Realizadores, entre otros.