El proyecto B-CHARMED muestra la magia de los bosques submarinos de coral negro de Lanzarote en el prestigioso festival International Ocean Film Tour

Canarias/ El investigador principal del proyecto Francisco Otero-Ferrer, asociado al Instituto Universitario ECOAQUA de la ULPGC, ha sido uno de los ponentes invitados en este certamen de referencia en el ámbito del cine sobre contenido marino y medioambiental que se ha celebrado en julio en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife.

La belleza, importancia y singularidad de los bosques submarinos de coral negro situados en el municipio lanzaroteño de Puerto del Carmen, que cuentan con una serie de características únicas en cuanto a accesibilidad, extensión y riqueza biológica, han sido protagonistas del International Ocean Film Tour a su paso por el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria, el pasado 2 de julio, y por el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife, el pasado 23 de julio, gracias a la ponencia de Francisco Otero-Ferrer, investigador principal del Proyecto B-CHARMED (The Black Coral forests as unexplored Biodiversity Hotspots in the Macaronesian Region: ecosysteM functions and sErvices analyseD").