FIMUCINEMA, La sección competitiva de FIMUCITÉ, presenta la selección de largometrajes de ficción, documentales y cortos a concurso

Una selección de 4 largometrajes de ficción, 5 documentales y 19 cortometrajes competirán este año en las cuatro categorías establecidas: Premio Alex North a la Mejor partitura original para largometraje de ficción, Premio Fimucinema a la Mejor partitura original para Documental, Premio Fimucinema a la Mejor partitura original para Cortometraje y Premio Fimucinema a la Mejor Canción original. Un abanico de propuestas verdaderamente atractivas y exóticas, llegadas desde lugares como Algeria ('Heliopolis'), Estonia ('Virago') o Puerto Rico ('La Última Gira'), pero también de países comunitarios como Italia ('Come Niente'), Francia ('Navozande, The Musician'), Bélgica ('Mosaic') o Alemania ('Jim Button and the Wild 13').

Estados Unidos y España se mantienen un año más como los países más representados en la selección, corroborando una vez más FIMUCINEMA su compromiso con el audiovisual en Canarias al contar con la participación de varios cineastas del archipiélago: Elio Quiroga con 'Whence comes the rain', Chedey Reyes con 'El Mirador De Martín' y Enrique Diego con 'Minotauro'.

Todos los trabajos seleccionados son inéditos en nuestro país en el circuito comercial y muchos de ellos se estrenan en España en el circuito de festivales en el marco de FIMUCINEMA. Además, la selección abarca obras audiovisuales avaladas por eventos cinematográficos tan relevantes como Philadelphia Latino Film Festival, Chicago International Film Festival, Warsaw International Film Festival, PÖFF Shorts o LAFA Los Angeles Film Festival, e incluso una película elegida para representar a su país en los Premios Óscar ('Heliopolis').

La variedad de temáticas representadas es muy diversa, aunque las sociales juegan un papel predominante en estos tiempos donde el cine se ha erigido también como voz de las personas más desfavorecidas o como denuncia de todo tipo de injusticias. En este sentido, trabajos como 'Heliopolis', 'Women Warriors: The Voices of Change', 'Mamakrom', 'Mama', 'El baile del estornino', 'Cómplices', 'Come Niente' o 'Paraíso en Llamas' son muestra de ello.

El jurado de esta novena edición de FIMUCINEMA estará formado por: el compositor y presidente de la Asociación Musimagen Xavier Capellas, como presidente; Julio Tejera, también músico y presidente del consejo territorial de la SGAE en Canarias; Minia Díaz, cantante y compositora, cofundadora y profesora de Canto y musicoterapia en Novilunio Music & Films; y Verónica Galán, periodista y responsable de comunicación en el Auditorio de Tenerife. La lectura del palmarés tendrá lugar el 26 de septiembre en el Espacio Cultural La Granja.

FIMUCITÉ celebrará su decimoquinta edición con el apoyo de Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Auditorio de Tenerife y Orquesta Sinfónica de Tenerife, además de Fundación "la Caixa", Fundación Disa y Fundación SGAE.