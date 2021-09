El Aula de Cine de la ULL acoge el ciclo DocuRock Classic

La sección oficial de DocuRock 7 se exhibirá del 8 al 10 de octubre del 2021 en Tenerife Espacio de Artes (TEA), de la capital tinerfeña. Previamente, los miércoles de septiembre se proyectarán en multicines Tenerife, en colaboración con Charlas de Cine y el Aula de Cine de la Universidad de La Laguna, cuatro largometrajes de ficción relacionados con la música como son The Doors, Tina Turner, Led Zeppelin (The Song Remains The Same) y The Beatles. Yellow Submarine. El ciclo concluirá con la proyección del documental La Chana, el viernes 1 de octubre. Todos los pases comienzan a las 19:00 horas.

El 8 de septiembre se proyectará The Doors (1991), de Oliver Stone, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Jim Morrison, su inefable vocalista. La mítica banda de música tuvo una vida efímera (de 1965 a 1970), pero dejó una impronta indeleble en la historia de la música rock, legando 6 discos, que merecen ser revisados constantemente e himnos musicales como Riders on The Storm, Light My Fire o The End (incluido en la banda sonora de Apocalypse Now). Tras la proyección se desarrollará una charla, que contará con la presencia del escrito Víctor Conde, Cristo Gil (docente ULL) y Benjamín Reyes (programador de DocuRock).El 15 de septiembre será el turno de Tina Turner (1993), que narra la biografía de una de las cantantes de rock más famosas de la historia. Protagonizada por Angela Basset, que obtuvo un Globo de Oro, narra su infancia en un pueblo de Tennessee hasta su estrellato musical, pasando por sus problemas personales.El 22 de septiembre se exhibirá Led Zeppelin (The Song Remains The Same), (1976), filmación de los tres conciertos que celebró el mítico grupo británico en el Madison Square Garden de Nueva York en 1973. La banda liderada por Jimmy Page siempre contó con el mismo cuarteto desde su formación en 1968: Robert Plant (voz), John Paul Jones (bajo), John Bonham (batería) y el propio Jimmy Page (guitarra) hasta el fallecimiento de Bonham en 1980. El 29 de septiembre se podrá ver The Beatles. Yellow Submarine (1968), una película de animación que propone un viaje a través de la psicodelia.

El ciclo concluye, el viernes 1 de octubre con la proyección del documental La Chana. Antes de la película se celebrará un concierto de Fabiola Socas. La Chana, de Lucija Stojevic, ha obtenido los premios Feroz y Gaudí al mejor documental. La película narra la historia de una bailaora flamenca tan famosa como Lola Flores en la década de los 70, pero que desaparece de la vida pública en 1980.

Las entradas (a 1 €) se pueden retirar el mismo día de la proyección, media hora antes, en Multicines Tenerife. Las entradas para La Chana, a 3 €, se pueden retirar en la web multicinestenerife.com y en la taquilla del cine.

