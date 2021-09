PALMARÉS DE FIMUCINEMA 2021, SECCIÓN OFICIAL COMPETITIVA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CINE DE TENERIFE

El Premio Fimucinema a la Mejor partitura original en la categoría de documental ha sido para Josué Vergara por 'Out of the Blue', "una partitura que acompaña al espectador en una aventura de cielo y equilibrio".

En el apartado de cortometraje, el Premio Fimucinema a la Mejor partitura original ha recaído en para Saba Alizâdeh, por su trabajo para 'Navozande, le musicien', "por dar vida a un instrumento persa, el Kamancheh, como protagonista de una historia de guerra y amor".

Y en la categoría de Mejor canción original, el Premio Fimucinema ha sido para Marín Moore, por 'El Baile del Estornino', destacando por "su habilidad de introducir al protagonista de la historia con delicadeza, emoción y contemporaneidad".

El anuncio y entrega de los galardones de la sección oficial a competición, coordinada por Manuel Díaz Noda, ha tenido lugar en el marco de la ceremonia de clausura del Festival, celebrada este domingo en el Espacio Cultural La Granja, en Santa Cruz de Tenerife. El acto contó con la presencia de Josué Vergara para recoger su galardón.

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, dirigido por el reconocido compositor y director de orquesta Diego Navarro, celebra esta edición especial por su 15º aniversario con el apoyo de Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Auditorio de Tenerife y Orquesta Sinfónica de Tenerife, además de Fundación "la Caixa", Fundación Disa, Fundación SGAE y Radiotelevisión Canaria.