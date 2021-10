Fito y Fitipaldis inaugurará DocuRock 7

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El libro ofrece un recorrido por la historia de los cines de Santa Cruz y La Laguna. El acto comenzará a las 18:45. El acceso es libre, con aforo limitado y previa reserva al correoEl viernes 8 de octubre, a las 20:30 horas, "Fito y Fitipaldis: 20 años y una noche", inaugurará la sección oficial. La película dirigida por Cristina y María José Martín, que han grabado el documental Las calles siguen ardiendo, de M-Clan, celebra sus 20 años de carrera con una gira por toda España que culmina con un concierto especial en el lugar más inesperado para un artista español: el Royal Albert Hall de Londres. Un templo reservado para los mejores cantantes. Fito y Fitipaldis ha sido el primer grupo de rock español que ha sido invitado a tocar allí. El documental se estrena en Canarias y contará con la presencia de sus directoras, que mantendrán un diálogo con el público.

Laboratorio

La principal novedad de DocuRock 7 es la celebración de un laboratorio, que se desarrollará la mañana del viernes 8 de octubre, de 10 a 12 horas, también en TEA. El laboratorio está dirigido para profesionales del cine.

El laboratorio contará con la presencia de Ricardo Martínez, de Tenerife Film Comission, que hablará de las ventajas fiscales, localizaciones y permisos de rodaje; de Natacha Mora, de Canary Islands Films, que informará sobre las ayudas del Gobierno de Canarias a la producción y distribución del audiovisual; de Diana Armas, de TV Canaria, que hablará sobre precompras de derechos de emisión; y del productor independiente Miguel G. Morales, que contará su experiencia personal en el audiovisual canario.

Maratón de cine

El sábado se proyectarán tres películas. A las 18:30 horas se exhibirá María Mérida. Hasta que muera mi voz, de Susi Alvarado. María Mérida es la cantante canaria que ha llevado la música de las islas a los cinco continentes. Fue la primera canaria en grabar un disco. La cantante herreña ha grabado más de 700 canciones del cancionero folclórico canario lo que le ha llevado a actuar en más de 300 escenarios de todo el mundo. Su torrente de voz recibió elogios en los años 50 de "The New York Times" y "Le Figaro". Ha compartido escenario con Alfredo Kraus, Monserrat Caballé o Bing Crosby.

A las 20:00 horas se proyectará el documental canario Ildefonso Aguilar: paisajes audibles, de José María de Páiz. Aguilar fue uno de los pioneros del rock en Canarias. La continua evolución de este músico ha propiciado que su obra Erosión sea considerada una de las primeras composiciones de ambient music a escala nacional y europea. Es el director del Festival de Música Visual de Lanzarote.

A las 21:45 horas se podrá ver Ramoncín, un documental que narra la vida de uno de los cantantes de rock más controvertidos de la música española. Editó 9 discos entre 1978 y 1990, creando uno de los himnos del rock español: Hormigón, mujeres y alcohol. Amado y odiado a partes iguales no deja a nadie indiferente.

La clausura la protagonizará la proyección de Mujeres de Coque Malla, el domingo 10 de octubre, a las 20:15 horas. Un viaje a través de la vida de Coque Malla con las canciones y las mujeres como protagonistas, entre las que se encuentran tres generaciones representadas por Anni B. Sweet, Leonor Watling y Ángela Molina. Ensayos intimistas, confidencias, complicidad y pasión creativa que culmina con la grabación del disco Mujeres.

"El festival quiere llevar a los espectadores de lo conocido a lo desconocido. Además, el público podrá escuchar en primera persona a los creadores de los documentales sobre dos figuras señeras como son María Mérida e Ildefonso Aguilar. DocuRock debe apoyar a los pocos documentales musicales que se ruedan en las islas. El festival tiene un aspecto lúdico, pero también quiere hacer reflexionar al espectador", comenta Benjamín Reyes, programador del festival.

Para cumplir con la normativa vigente, el aforo de cada uno de los pases está restringido.

Actividades paralelas

DocuRock se completa con una serie de actividades paralelas que incluyen conciertos, teatro, danza y la sección pedagógica DocuRock Educa.

En el capítulo de conciertos, el 24 de septiembre, la cantante tinerfeña Elena Saavedra presentó temas de su nuevo disco Mi calma en Tegueste. Mientras que el 1 de octubre Fabiola Socas ofreció un concierto en multicines Tenerife. El concierto más destacado de esta edición lo protagonizará la mallorquina Maika Makovski, que estará cantando temas de su nuevo disco, "MKMK", en el escenario del Aguere Espacio Cultural de La Laguna el próximo 18 de noviembre.

DocuRock 7 cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario para el Desarrollo Cultural, el área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Cátedra Fundación Disa de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de La Laguna y la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Para más información se puede consultar la web del festival docurock.es.

Sumarios

