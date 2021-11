La fiesta del cortometraje regresa con 'San Rafael en corto' con la proyección de 101 trabajos

La organización del mencionado certamen, que destinará la totalidad de la recaudación de su taquilla a los damnificados por la catástrofe producido por la erupción volcánica de la isla de La Palma, ha recibido más de 400 cortometrajes de más de 30 países diferentes como Canadá, Bielorrusia, Colombia, Siria, México, India, Bélgica, Reino Unido, Australia, Brasil o España, entre otros.

La consejera de Cultura, Guacimara Medina, avanzó en la presentación que el apoyo del Cabildo a SREC demuestra la línea de apoyo a las políticas culturales desarrolladas por los municipios de la isla en general y, en particular, al sector audiovisual.

Según el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, el lema 'Cine y Derechos Humanos' es "muy apropiado en los tiempos que vivimos, porque la preocupación por su respeto ya no es algo exclusivo de los países del sur, África, Latinoamérica o Asia. También aquí, en Canarias, algunas organizaciones han denunciado que no se han respetado los derechos humanos de los migrantes llegados en los últimos años en pateras. Creo que el cine puede ser un vehículo para denunciar estas situaciones irregulares", dijo García.

Por su parte, Agustín Domínguez, director de SREC, explica que el festival se "ha mantenido firme en su propósito de ofrecer una propuesta cultural alternativa donde el cine canario sea el protagonista, combinada con la oferta nacional e internacional, como lo pone de manifiesto la participación este año de más de 30 países distintos".

Un total de 101 trabajos han sido seleccionados finalmente por el comité de selección de SREC, que serán exhibidos en el transcurso de las nueve sesiones oficiales y a lo largo de la semana de celebración del festival que dirige Agustín Domínguez. De estos 101 cortometrajes a exhibición el 70 por ciento son de realizadores de Canarias, destacando la amplia participación de mujeres directoras.

El festival dará comienzo el día 6, a las 19:00 horas, con la apertura de la exposición fotográfica de Borja Suárez denominada 'SOS: Humanidad en peligro', que muestra un recorrido por el fenómeno migratorio en Canarias en los últimos 20 años. Tras la lectura del manifiesto de solidaridad con el Sáhara Occidental y la presentación de la coreografía 'La guerra que vendrá', de la Escuela de Danza Inma Ramírez, Paula Iglesias, una de las directoras del corto 'Solo son peces', nominado al Goya 2021, y una de sus jóvenes protagonistas saharauis, Tislem Sidali, presentan este trabajo multipremiado. En la primera sesión oficial a concurso del día 6 se proyectarán, además, otras quince películas.

Este año la Asociación Cultural Gran Angular ha decidido, por primera vez en sus 17 años de existencia, cobrar la entrada a las sesiones de proyección con un precio de 2,00 euros por sesión. Las entradas para cada una de las sesiones previstas se pueden adquirir en el portal de venta online www.entrees.es

Durante la primera quincena del próximo mes de enero de 2022 será exhibido el palmarés de la 17º edición de SREC en el teatro Guiniguada de la capital grancanaria.

800 escolares

En la nueva edición de SREC, la educación volverá a convertirse en un eje transversal de su programación, con la celebración de las iniciativas escolares 'Cine con clase' y 'Cine con educación', dirigidas a 800 escolares de Primaria y Secundaria, en cuya sección se proyectarán dos trabajos.

El primero, el cortometraje de animación 'Cuerdas', del director Pedro Solís, una película que obtuvo el Premio Goya en 2014 repleta de matices que narra una tierna historia de amistad entre dos niños muy especiales. El segundo, 'Sal y mar', dirigido por Pablo Ramírez Bolaños, un joven director del municipio de Santa Lucía que se inspira en la vida de la 18 veces campeona del mundo de windsurf, Daida Ruano, y de su proceso de supervivencia ante un cáncer de ovarios que casi consigue arrebatarle no solo la vida, sino su sueño más íntimo y personal.

SREC contempla el encuentro abierto al público con distintas realizadoras, como la directora catalana Alba Tonini, Elena Álvarez, los canarios Jonay García y Agustín Domíguez, el catalán Pedro Solís y la activista rumana Amelia Tiganus.

Programación paralela

La Muestra de Cortometrajes San Rafael En Corto (SREC) propone en su 17º edición un programa de actividades paralelas a las proyecciones cinematográficas que tendrán lugar en el Teatro Víctor Jara de Vecindario.

Las propuestas se iniciarán la jornada matinal del 7 de noviembre, a las 11:30 horas, en la Casa de Cultura Saro Bolaños, con el taller denominado '¿Cómo organizar un pitch?', que impartirá el director de teatro y profesor de Comunicación Oral, Nacho Cabrera. Este taller busca la manera correcta para construir un 'pitch', término que hace referencia a una presentación verbal, y/o visual de un proyecto audiovisual para el que se busca financiación.

Nacho Cabrera es doctor por la Universidad de Las Palmas y licenciado Superior de Arte Dramático. Desde 1985, es director de escena, autor y actor de la productora teatral 'La República' de la que fue fundador. Recientemente ha sido galardonado por la Asociación de Directores de Escena de España (ADE) por su trayectoria y aportación al mundo de la escena desde diferentes versiones y al teatro en general.

Con posterioridad, a las 17:00 horas, la actriz Lili Quintana, uno de los rostros más populares del mundo escénico y televisivo de Canarias, impartirá el taller de interpretación titulado 'El actor/actriz en su diversidad' en el Teatro Víctor Jara.

Con una trayectoria de más de tres décadas sobre los escenarios, Quintana puede presumir de haber participado en más de 30 montajes teatrales, largometrajes y programas de televisión. La conocida actriz se referirá en este taller a su dilatada experiencia y ofrecerá al público algunas claves en las que los actores se apoyan para realizar diferentes papeles.