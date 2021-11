MAIKA MAKOVSKI: "Me atrae la música que está viva"

Tenerife vuelve a contar con la presencia de Maika Makovski, una de las voces más personales y cautivadoras del panorama musical español. Se trata de un concierto adaptado a las actuales circunstancias sanitarias, por lo que los asistentes tendrán que permanecer sentados alrededor de una mesa y no podrán bailar pero que se dejarán seducir por un repertorio repleto de temas potentes, caracterizados por su sonido ecléctico, que la polifacética artista ofrecerá durante 70 minutos, acompañada por su guitarra y su piano."Pensé que grabar mi nuevo disco era lo mejor para el tipo de álbum que yo quería hacer. Mirando hacia atrás, quizá no era necesario, pero al final, también me ha dado muchas cosas buenas como la colaboración con Howe Gelb. Siempre enriquece ver cómo hacen las cosas en otros lugares", enunció en una rueda de prensa celebrada en el propio Espacio Cultural Aguere."En el concierto de esta noche no estaré con la banda. Cuando voy sola, le meto igual de caña o más para suplir que no hay una batería o un bajista. Tengo percusiones a los pies, tengo piano y guitarra. Y un montón de canciones y energía", comentó. El público estará sentado en mesas y no podrá bailar. "Hay gente que se siente en una especie de cárcel cuando está sentado y no puede bailar, pero es otra manera de escuchar", matizó.Makovski, con 7 discos de estudio a sus espaldas y varias bandas sonoras ("Quien a hierro mata", "Black is Beltza"), presentará un repertorio basado en su nuevo disco "MKMK", si olvidar guiños a anteriores trabajos que incluyen éxitos como "Lava Love" o "Downtown"."No me atraen las canciones que están cortadas por el mismo molde. Me atrae la música que está viva, que es más personal, curiosa. Ni me planteo hacer música comercial porque esa no es mi motivación. Creo que pensar en esos términos es una especie de traición a la pureza que me da la música", aseguró."No creo que la música tenga que tener mensaje. La música que tiene mensaje puede ser interesante, pero, a veces puede ser un mensaje de folletín. A veces me gusta más una letra que me haga sonreír que un letra que me intenta colar una experiencia personal", dijo.Makovski es prolífica, cantante, multiinstrumentista, actriz y presentadora. Anunció que el programa "La hora musa", de La 2, tiene previsto emitir su tercera temporada en 2022. "La 2 quiere que haya una tercera temporada, pero hasta que no vuelvan las giras internacionales no quieren retomar el programa", adelantó.

