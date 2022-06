El Gobierno incrementa su aportación al cine canario

Canarias/ Abre una convocatoria dotada de 1.800.000 euros para apoyar la creación de nuevas producciones para cine y televisión.

En los últimos cuatro años ha respaldado 61 proyectos en desarrollo o producción, entre largometrajes, series, documentales y cortometrajes.



El Gobierno de Canarias destinará este año un mayor presupuesto al apoyo de nuevas producciones para cine y televisión por parte de profesionales de las islas. La convocatoria de subvenciones se encuentra ya abierta con una partida de 1.800.000 euros, casi un 30 por ciento más que el pasado año, destinada a desarrollo y producción de largometrajes, series y cortos.

Así lo ha anunciado el viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, quien señala que "por fin se ha logrado hacer realidad la aspiración de esta área de aumentar el presupuesto destinado a la producción de nuevas obras audiovisuales, con lo que se espera reforzar el buen trabajo que está haciendo los profesionales canarios. Una inversión que se une a los casi cuatro millones de euros consignados desde 2019, y que poco a poco están llegando a salas y festivales, algunos proyectos con destacados reconocimientos internacionales".

Del total reservado para este año, 520.000 euros estarán destinados a cortometrajes y proyectos en desarrollo; y 1.280.000 euros a producción de largometrajes y series, con convocatorias independientes. El plazo para la primera estará abierto hasta el 19 de julio; y la segunda hasta el 21 de julio. Las bases están disponibles en www.gobiernodecanarias.org/cultura y también en la web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), entidad colaboradora en este procedimiento, www.icdcultural.org

Las solicitudes se presentarán exclusivamente a través del aplicativo de gestión telemática. La concesión de las subvenciones tiene carácter plurianual y se enmarcan dentro de la Estrategia de las Industrias Culturales y Creativas Audiovisuales que se implementa a través de acciones de diferentes departamentos del Gobierno autonómico.

Bases, plazos y criterios

Las bases de esta convocatoria repiten las principales modificaciones introducidas en 2020 con la intención de mejorar la eficacia de la inversión. Por lo tanto, los plazos de ejecución seguirán siendo de tres años para proyectos en desarrollo y cortos (hasta finales de 2024), y de cuatro años para la producción de largometrajes y series (hasta finales de 2025).

Sólo podrán acceder a ellas las productoras inscritas en el Registro de Empresas Audiovisuales de Canarias. En el caso de Producción, la antigüedad exigida se mantiene en un año, mientras que para desarrollo y cortometrajes no existe ningún límite. También se pueden presentar AIE (Agrupaciones de Interés Económico) que incluyan una productora que tenga certificado del Registro de Empresas Audiovisuales Canarias.

Los proyectos que opten deben acreditar una presencia suficiente de profesionales canarios en determinados 'puestos clave' de la producción. Otras posiciones relevantes (que cambian en función de si el proyecto es de ficción, animación o documental) obtienen puntuación adicional, pero no son un requisito. En el caso de desarrollo, los puestos clave se limitan a tres: producción ejecutiva, guion y dirección.

Asimismo, se valora la solidez económica del proyecto, ya sea mediante coproducciones, preventas u otras aportaciones, así como su potencial y la calidad artística. Esta valoración será realizada por diferentes comités externos integrado por profesionales de reconocido prestigio y que representen las diferentes formas fílmicas que se convocan. Asimismo, este comité reflejará en su composición la pluralidad del audiovisual como fenómeno artístico e industrial.

De las tres categorías que incluyen las dos convocatorias, la correspondiente al desarrollo de largometrajes y series, opción que no figura en las ayudas que concede el Estado, se mantiene este año el límite de intensidad (porcentaje del total de ayudas públicas sobre el presupuesto total) hasta más del 75%, igual que en producción de cortometrajes. En el caso de producción de largometrajes y series, se aplican los límites de intensidad que marca la ley estatal, que los mantiene entre 50% y 80%.

Más de cuatro millones en tres años

Con esta, es la cuarta vez que la Dirección General de Cultura convoca subvenciones a la producción y desarrollo de proyectos audiovisuales. En las ediciones de 2019, 2020 y 2021 se otorgaron 4.125.000 de euros, la mayor parte para producción de largos o series (3.093.750 euros).

En total, desde 2019 se han subvencionado 61 proyectos, de los que 18 son producciones de largometraje o serie, 21 son proyectos en desarrollo, y 22 son cortometrajes. De los proyectos de producción de largometraje o serie, 9 son documentales (con la particularidad de que uno de ellos es un documental animado), 4 son proyectos de animación (series y largometraje), y 6 son largometrajes de ficción.

De esas 18 producciones de largo o serie, la primera que se ha estrenado es 'Rendir los machos', la ópera prima de David Pantaleón como director de largometraje, coproducción de Volcano International Films y la productora francesa Noodles Productions

