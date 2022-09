Canary Islands International Film Market pone en marcha la primera edición de CIIF MARKET Lab - Laboratorio de Obras Literarias Canarias, en colaboración con ACTE Canarias

Asimismo, busca incrementar la cooperación entre el sector cinematográfico y el editorial. Las adaptaciones literarias a las diferentes pantallas cinematográficas y audiovisuales son cada vez más habituales, convirtiéndose en todo un fenómeno mundial, ya que de antemano se puede obtener una audiencia predispuesta a verlas. Un punto de partida ventajoso y con un gran peso a nivel de negocio y de apuestas de contenidos.

Igualmente, se están produciendo series y películas basadas en obras literarias que han logrado que se vendan más libros, por lo que existe una retroalimentación entre el sector literario y editorial y el audiovisual muy importante.

Es por ello que CIIF Market ha querido unir fuerzas junto a la Asociación Cultural Canaria de Escritores/as - ACTE Canarias, para contribuir a que la literatura y el audiovisual tengan un lugar de encuentro a través de la creación de la primera edición de CIIF MARKET Lab - Laboratorio de Obras Literarias Canarias, además de poner en valor el talento canario conectando ambos sectores y fomentando su proyección internacional.

Por su parte, ACTE Canarias tiene como uno de sus principales propósitos ser fuente de información para escritores y escritoras que realizan su actividad literaria en Canarias, así como dinamizar y difundir la cultura y la literatura que se hace en las Islas, por lo que su colaboración con CIIF Market sin duda será beneficiosa para ambos sectores.

Avance Programa CIIF MARKET Lab - Laboratorio de Obras Literarias Canarias

En CIIF MARKET Lab pueden presentarse obras literarias canarias, escritas en español o inglés, de ficción y no ficción (novela, cuento, obra de teatro, ensayo, etc.), de todos los géneros y subgéneros (drama, comedia, etc.) y dirigidas a todo tipo de público (infantil, juvenil, adulto).

Serán seleccionadas un máximo de cinco obras literarias. Un comité de expertos evaluará la calidad de las mismas, el talento de los autores/as y la viabilidad de ser adaptadas al cine, televisión o plataformas digitales.

Las obras seleccionadas participarán en las actividades de formación de CIIF Market Lab, que se iniciarán la semana previa al inicio del mercado audiovisual de CIIF Market, con sesiones de mentoría y revisión de dossieres y análisis detallado de las composiciones para potenciar sus posibilidades de adaptación. Se llevará a cabo asimismo un taller de pitch online, en el que se analizára cómo presentar y vender sus proyectos de adaptación a la industria audiovisual.

El programa de CIIF Market Lab seguirá los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre, durante la celebración de Canary Islands International Film Market, donde las obras participantes serán presentadas en sesiones de pitch, cuyos autores, editores y/o titulares de los derechos de adaptación, tendrán la oportunidad de mantener reuniones one to one con los productores y/o guionistas interesados en sus obras, entre otras actividades.

También podrán optar al Premio Music Library & SFX, por el cual, la obra premiada obtendrá una tarifa plana, en el caso de que sea llevada a las diferentes pantallas, o para la edición de un vídeo promocional, limitada a una producción gratuita, que permitirá la sincronización de la música de producción de los catálogos de Music Library & SFX en el contenido del proyecto, a través de su división de supervisión musical 360º Acorde, y al Premio Adapta Market, en el que la obra ganadora contará con la inscripción gratuita en la plataforma y los autores/editores y/o los titulares de los derechos de adaptación podrán contactar con productores y guionistas interesados en buscar nuevas historias a través de la literatura y propiciar encuentros de networking.

Panel: "El auge de las adaptaciones: viejas y nuevas relaciones entre sector audiovisual y editorial"

En el marco de CIIF Market se realizará el Panel: "El auge de las adaptaciones: viejas y nuevas relaciones entre sector audiovisual y editorial", que ofrecerá Sidney Borjas, director general de Scenic Rights, y Joana Chilet, directora de la plataforma Adapta Market y de ProMercat – VLC Film Market.

Sydney Borjas es especialista en el negocio de copyright audiovisual y teatral con más de 25 años de experiencia en el sector, enfocado a la adaptación de habla hispana en el que se promueven catálogos editoriales.

Scenic Rights es la agencia líder en representación de propiedades intelectuales de los autores y creativos más importantes de España, Latam y US Hispanics, lo que la ha llevado a estar presente en más de un centenar de proyectos en diferentes fases como "Hernán", "El Cid", "La Templanza", "Memorias de Idhún", "Promesas de arena", "La Cocinera de Castamar", entre muchos otros.

En los últimos años, Scenic Rights ha llegado a acuerdos con más 50 editoriales y agencias literarias que representan el 95% de los autores más importantes en español y cuenta con más de 100 proyectos en desarrollo y producción en una quincena de países. Sus próximos proyectos son abrir nuevos caminos a la adaptación de autores hispanos en Europa Central, Europa del Este y Rusia.

Adapta Market, dirigida por Joana Chilet, reconocida profesional en el sector audiovisual y en la gestión cultural, es una plataforma impulsada por Nautilus Gestió Cultural I Comunicació, con la colaboración del Institut Valencià de Cultura y la Associacio D'Editors del País Valencià, que permite el contacto entre el sector del libro y el audiovisual. El objetivo es hacer llegar a productoras y plataformas historias y libros a los que no tienen un fácil acceso y que han pasado un proceso de curación.

Fecha cierre convocatoria de participación en CIIF Market Lab

Los autores, editores y/o titulares de los derechos de adaptación de obras literarias interesados/as en participar en la primera edición de CIIF Market Lab podrán inscribirse hasta el 16 de octubre de 2022, a través del formulario de registro disponible en la página web del mercado: https://ciifmarket.com/obra-literaria/.

La inscripción previa es totalmente gratuita. La cuota de participación (ver bases) solo se abonará si la obra es seleccionada.

18ª edición Canary Islands International Film Market

La participación de proyectos cinematográficos y audiovisuales de CIIF Market actualmente se encuentra abierta hasta el 7 de octubre. Acceso a convocatoria y bases en: www.ciifmarket.com.

CIIF Market se configura como cita estratégica del sector audiovisual canario, tanto en el ámbito nacional como internacional, para atraer productores, encontrar nuevos proyectos y ofrecer las Islas para sus rodajes y beneficios fiscales.

En la suma de las últimas ediciones del mercado han participado alrededor de 300 profesionales, 160 empresas y más de 100 proyectos de 15 países. Una treintena de largometrajes producidos, con unas cifras globales de inversión que superan los 70 millones de euros y que iniciaron su andadura en CIIF Market, avalan su éxito.

La 18ª edición de Canary Islands International Film Market seguirá aportando al tejido industrial del sector audiovisual y continuará su trayectoria como destacada red de contactos y herramienta útil para los proyectos participantes, facilitando el acceso y conocimiento sobre las diferentes vías de financiación y la búsqueda de coproductores internacionales, reforzando el networking entre las empresas.

CIIF Market está organizado por Festeam Comunicación y Eventos S.L., que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film y PROEXCA, Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, Tenerife Film Commission; Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y Consejalía de Cultura, y con la colaboración de ACTE Canarias, Secuoya Studios, River Flow PIctures, Macaronesia Films, Filmarket Hub, Clúster Audiovisual de Canarias, MAFIZ (Málaga Festival Industry Zone), Music Library & SFX, Rahn Mercedes Benz, ZEC (Zona Especial Canaria), PNR (Plataforma de Nuevos Realizadores) y CIMA IMPULSA.