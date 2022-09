DocuRock 8 celebra la cultura negra con "Summer of Soul"

Santa Cruz de Tenerife/ La sección oficial de DocuRock 8 se exhibirá del 1 al 29 de octubre del 2022 en Multicines Tenerife. "Summer of Soul" (2021, 117') inaugurará la sección oficial de DocuRock 8, este sábado 1 de octubre, a las 20:00 horas en Multicines Tenerife (bajos del centro comercial Alcampo). "Summer of Soul", que se estrena en Canarias, y ha ganado el Óscar al Mejor Documental 2021, recupera la memoria del Festival Cultural Harlem, "el Woodstock negro", que se celebró durante 6 fines de semana en el verano de 1969 a pocos kilómetros del festival de Woodstock. La particularidad de este festival, al que asistieron más de 300.000 personas es que casi la totalidad de los músicos y los asistentes eran de raza negra. Nombres consagrados como los de Stevie Wonder, B.B. King, Nina Simone, Mahalia Jackson o Mavis Staplis subieron al escenario en un evento que fue más allá de lo musical y que presenta implicaciones sociales, políticas y religiosas. Las entradas se pueden adquirir por 1,95 €.



Previamente, los miércoles de septiembre se ha exhibido la sección DocuRock Classic, integrada por largometrajes de ficción. Este ciclo concluye con la proyección de "Los chicos del coro" este viernes 30 de septiembre, a las 20 horas. Las entradas para este pase, que incluye un diálogo al final con integrantes de la comunidad educativa, se pueden adquirir en la taquilla del cine y en la web www.multicinestenerife.com por 2,95 €. "Los chicos del coro" (2004, 95 minutos) se convirtió en un fenómeno social en su momento. 8 millones de franceses y un millón y medio de españoles la vieron en el cine. Ambientada en un internado en 1948 plantea el debate sobre el sistema educativo.

El sábado 8 de octubre, a las 20:00 horas, se proyectará "Amazing Grace" (Aretha Franklin), (2018, 87'). En 1972, Aretha Franklin ofreció un concierto de góspel en la iglesia Bautista Misionera New Temple de Los Ángeles. Un equipo liderado por Sidney Pollack lo filmó con 5 cámaras, pero no vio la luz hasta el 2018. La entrada se puede adquirir por 1,95 €. Antes de la proyección, la cantante de raza negra Kim Simmons ofrecerá un concierto, presentando las canciones de su disco "Free".

El viernes 7 de octubre, a las 19 horas, se exhibe, en colaboración con la Asociación Charlas de Cine, el clásico "Fiebre del sábado noche" (1977, 117'), que convirtió a John Travolta en un icono de la cultura popular gracias a su personaje de Tony Manero. Las entradas se pueden adquirir por 4,95 €.

El viernes 14 de octubre, a las 18:00 horas, podremos ver "The Beatles y la India" (2021, 92 minutos). Documental que conmemora el 50 aniversario del histórico viaje del cuarteto de Liverpool a la India, que marcó un punto de inflexión en su carrera. Las entradas se puede adquirir por 1,95 €.

El viernes 29 de octubre, a las 20 horas, se proyecta "Nightclubbing: el origen del punk rock en Nueva York", que cuenta la historia del club Max´s Kansas City, en el que actuaron Alice Cooper, Iggy Pop & The Sttoges o New York Dolls. Tras la proyección se mantendrá un diálogo con su director Danny García. Las entrada se pueden adquirir por 1,95 €.

El Festival Internacional DocuRock 8 está patrocinado por la cátedra Disa de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de La Laguna, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario para el Desarrollo Cultural, las áreas de Educación y Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, y la Consejería de Turismo de Canarias. Para más información se puede consultar la web docurock.es.