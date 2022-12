El punto de vista africano, protagonista esencial en MiradasDoc

Hace ya varios años que MiradasDoc ofrece un espacio de encuentro para que África y Latinoamérica dialoguen a través del cine de realidad: Afrolatam. El Festival tinerfeño, con la colaboración del área de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, proponen el escenario para que, a través del lenguaje cinematográfico, se analicen lazos históricos entre las dos regiones y se visibilicen los procesos sociales que se desarrollan a escala global, como consecuencia de un mundo interconectado, teniendo como protagonistas a cineastas de ambos continentes.

El público de la XVI edición de MiradasDoc tendrá la oportunidad de conversar con Mohamed James Sessy, de Sierra Leona, director de la película 'Sisterhood'; con Adnane Baraka, director de 'Fragments from Heaven' (Marruecos); así como con Leïla Chaï, directora de 'The guardian of de worlds' (Túnez), en un encuentro que tendrá lugar el domingo 29 de enero.

Películas y proyectos de cineastas africanos y latinoamericanos que se hayan producido en África o Latinoamérica o cuya temática gire en torno a alguna de estas dos regiones estarán presentes en las secciones oficiales a concurso (que muy pronto se darán a conocer por parte de la organización), y en los distintos laboratorios de MiradasDoc Market.

También es fundamental el apoyo institucional de Tenerife Isla Forum en el ámbito de formación de profesionales. En concreto, el taller de montaje ofrecido por el laboratorio Debut Wip enfocado a películas en estado avanzado de montaje, bajo la coordinación de Manuel Muñoz Rivas, que trabajará este año con los proyectos 'La fábula de la Tortuga y la Flor', de Carolina Campo y 'Al sur del invierno está la nieve', de Sebastián Vidal.

La asistencia del equipo de dirección y montaje de las películas seleccionadas, genera un proceso enriquecedor entre los proyectos, a partir del análisis que sobre cada una de ellos elabora el tutor de este laboratorio.

El festival MiradasDoc comenzará el 27 de enero y finalizará el 4 de febrero de 2023.