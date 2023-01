Los estandartes del cine documental se dan cita en la 16º edición de MiradasDoc

Directoras como Irene M. Borrego, Alex Sardá o Mohamed James Sessy, entre otros cineastas, estarán presentes en los apartados competitivos Nacional y Ópera Prima de esta nueva entrega de uno de los grandes referentes del cine documental internacional, que se celebrará del 27 de enero al 4 de febrero en Guía de Isora (Tenerife).

En palabras de Nayra Sanz, asesora de programación de MiradasDoc, la selección nacional y de ópera prima "destaca por la riqueza en el uso del lenguaje cinematográfico y la búsqueda de nuevas formas narrativas". Un espíritu que compone 'Searching for Heleny', de Esther Vital, la cual, mediante la utilización de muñecos de tejido, analiza la represión fascista en Brasil durante los años 60. O 'La Visita y Un Jardín secreto', de Irene M. Borrego, que parte de la recuperación de material de archivo para confrontarlo con documentación actual y reconstruir la vida de una enigmática pintora, Isabel Santaló. O 'Anhell69', la ópera prima de Theo Montoya, premiada en los últimos festivales de Gijón y Bilbao (Zinebi), que entrelaza la ficción con la no ficción para recrear un mundo personal marcado por las políticas y economías del narcotráfico colombiano. U 'Outside', de Olha Zhurba, que filma en Ucrania a su protagonista, en un periodo de quince años, para abrir reflexiones sobre el paso del tiempo, sobre qué significa el azar y el destino.

"Propuestas que prestan especial atención a países de África, Europa del Este o Hispanoamérica, y nos adentran en realidades cambiantes y complejas del mundo contemporáneo", atestigua Sanz. Obras como 'The time after the rain', codirigida por Nina Solá, Pol Picas y Júlia Girós, que retrata tres generaciones de refugiados saharauis condicionadas por la historia de un país tan etéreo como erosionado por las contradicciones exógenas; como 'Kash Kash', primer largo de Lea Najjar, que presenta el mundo de la colombofilia en Líbano en los intersticios de una fortísima crisis económica; como 'Fragments from heaven', de Adnane Baraka, que ofrece una mirada antropológica del desierto magrebí, con la búsqueda de restos de meteoritos como leitmotiv; como 'Robin bank', de Anna Giralt, que se aproxima, recurriendo al mundo tecnológico, al prófugo Enric Duran para reflexionar sobre la construcción de las estructuras capitalistas.

En 'Inshallah', Paula Bilbao, filma a los migrantes africanos del campamento de Las Raíces, en La Laguna (Tenerife), acercándonos a la complejidad de sus vidas, también sus miedos y anhelos. En 'Sisterhood', el sierraleonés Mohamed Sessy Kamara, narra la realidad de dos jóvenes que se ven obligadas a emigrar a Oriente Medio para trabajar como empleadas de hogar; en 'Hafreiat', Álex Sardá parte de un proyecto arqueológico en Jordania para retratar las problemáticas de un país devenido paradigma turístico; y en 'La mala familia', de Nacho A. Villar y Luis Rojo, se relata el reencuentro de unos amigos tras obtener un permiso carcelario uno de ellos. Obras en las que la cámara, con honestidad, dibuja unas vidas tan invisibles como cercanas.

Un total de doce títulos «con los que se pretende transportar a los espectadores, a lugares muy diversos del mundo, con el fin de conocer, con mayor profundidad, las diferentes circunstancias políticas y económicas que conforman las sociedades de nuestra más presente actualidad», asevera Sanz.

Alejandro Salgado, Mariana Barassi e Yvette De los Santos son los miembros del jurado que dilucidará los premios a Mejor Documental Español –dotado con 3.000€– y Mejor ópera prima –4.000€.

MiradasDoc comenzará el 27 de enero y finalizará el 4 de febrero de 2023. Las entradas para todas las proyecciones y encuentros son gratuitas previa reserva online a través del siguiente enlace:

https://guiadeisora.ticketary.es/