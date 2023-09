El Festival Boreal convierte a Tenerife en epicentro cultural internacional del 21 al 24 de septiembre

Tenerife/ El vicepresidente Lope Afonso destaca las 25 propuestas musicales de artistas de 13 países, que sitúan en el mapa cultural de la Isla a este ecofestival de referencia internacional.

El Festival Boreal convertirá a Tenerife en el epicentro cultural internacional del 21 al 24 de septiembre. Los Silos (Tenerife) acoge un año más (dieciséis de manera consecutiva) al ecofestival que supondrá un revulsivo cultural durante cuatro días.



25 propuestas musicales de artistas procedentes de 13 países diferentes situarán en el mapa cultural a la isla de Tenerife con un ecofestival de referencia internacional y de carácter multidisciplinar. Aunque la principal oferta cultural es la música, Boreal siempre ha estado abierto a la acogida de diversas disciplinas artísticas apostando por la la inclusión, la sostenibilidad y la biodiversidad como ejes y elementos de imbricación.

En su presentación oficial celebrada hoy, 18 de septiembre, en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife, el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabuildo de Tenerife, Lope Afonso, destacó que "Boreal es un festival que influye; en el Cabildo implica a un total de tres áreas. Esto demuestra todo lo que puede dar de sí un evento cultural bien planteado. Serán 25 propuestas musicales de artistas de 13 países los que participarán". Afonso resaltó "la importancia cultural dentro de la planificación global de Turismo de Tenerife, que cada vez es mayor. Los visitantes quieren conocer más el alma de la Isla, y festivales como el Boreal son una muestra de ello".

Por su parte, el director de la muestra, Javier Jiménez, señaló que "Boreal se ha convertido en un efecto llamada en el ámbito nacional e internacional. Nos hemos convertido en un referente en los eventos de este perfil, y lo hemos hecho sin perder nuestra esencia como ecofestival. Por suerte, hoy en día podemos decir que este tipo de eventos son cada vez más comunes". Jiménez quiso destacar la apuesta del Festival por los creadores y creadoras canarias emergentes, "queremos servir como plataforma de oportunidades, no queremos quedarnos únicamente como una plataforma de artistas consagrados. Trabajamos en descubrir propuestas para que nuestro público pueda también disfrutar de ellos".

Por su parte, la alcaldesa de Los Silos, Carmen Luz Baso, quiso destacar que "la cultura está de enhorabuena después de 16 años de celebración. Es un logro que no debe subestimarse. Una vez más seremos el escenario de uno de los ecofestivales más importantes en ámbito nacional; contamos con el respaldo del público que acude cada año y lo muestra también los importantes premios que ha recibido este festival a lo largo de su historia".

Un variado cartel artístico

Natacha Atlas (Egipto), Gaye Su Akyol (Turquía), Sara Hebe (Argentina), Vieux Farka Touré (Mali), Maro (Portugal), Sara Socas (Canarias), Bia Ferreira (Brasil), Nidia Góngora (Colombia), La Muchacha (Colombia), Anna Ferrer (España), Papina de Palma (Uruguay), Suonno D'Ajere (Italia), Cata Raybaud (Argentina), Ana Lua Caiano (Portugal), Rabiche (Canarias), Lorena Álvarez y sus rondadores (España), Jela (Canarias), Aníbal&Lajalada (Canarias), Nave rota (Canarias), Hirahi Afonso (Canarias), Kya Loum (Senegal), Roly Berrío (Cuba) y Adriano Galante (España) componen el cartel musical de esta edición del Festival Boreal.

Se trata de una apuesta por la identidad musical del festival: artistas no están en el ámbito actual de los circuitos comerciales de la música. Al Boreal se viene a descubrir qué música hay en el mundo, se viene a descubrir un gran eclecticismo de música y de sonidos. Este es uno de los principales pilares del ecofestival.

Otro de los pilares importantes está en la oferta de actividad medioambiental que se ofrece al público. Exposiciones, proyecciones, charlas, talleres, diálogos y actividades en familia son una parte fundamental dentro del Festival Boreal que muestran cómo puede conservarse la biodiversidad de Tenerife y Canarias; y además hacen hincapié en la sostenibilidad como forma de vida.

El Festival Boreal está organizado por Folelé Producciones y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife, Cultura y Acción Exterior, el Ayuntamiento de Los Silos, del Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo Islas Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, y la Dirección General de Juventud. Colaboran también otros organismos, entidades y empresas.

