El nuevo cartel de la Librea de Valle de Guerra se presenta este 29 de septiembre

"Diseñar el cartel de la Librea para mí es un orgullo, representa el recuerdo y el homenaje a nuestros antepasados, me gustaría que sirva de ejemplo para la gente que lleva a cabo la representación en la actualidad", comenta Rosa Vanessa Rodríguez Cairós, autora del cartel, que se ha creado por una técnica de envejecimiento, que ha tardado tres semanas en terminar. "He aplicado capas de ajuste para retocar y corregir los defectos de la imagen, que presentaba rotos y manchas amarillas", aclara.Se da la circunstancia de que Rosa Vanessa Rodríguez Cairós es tetrapléjica. "El cartel lo diseñé con un ordenador adaptado a mis circunstancias personales. Empleo un guante con punzón con la mano y otro punzón que manejo con la boca. El ratón lo tengo adaptado al teclado. Cuando me canso de usar la mano, empleo el de la boca", especifica."He empleado como base una fotografía de 1967 en blanco y negro, que seleccioné porque es donde mejor se ve a la escuadra de la Virgen. Además es una de las imágenes mejor conservadas del álbum oficial de la Librea. La autoría de esa imagen la atribuimos a Vicente Melián, pero no estamos seguros", relata Rodríguez Cairós."Quería resaltar la importancia de la escuadra de la Virgen, que era la antigua representación de la Librea", recalca Rodríguez Cairós, que es la primera vez que lleva a cabo el cartel de la librea vallera, aunque ya había diseñado carteles para la semana santa de Valle de Guerra o la procesión del encuentro.

Representación

La Librea vallera, que este año se representa el 14 de octubre, es un acontecimiento esperado por los habitantes de Valle de Guerra y los amantes de esta tradición, basada en un auto de carácter popular a modo de librea clásica o desfile, con una marcada naturaleza religiosa, pues está dedicada a su patrona, la Virgen del Rosario, y que ha derivado hacia un auto con escenificación teatral y banda sonora en directo. Una representación donde se enfrenta el concepto del bien y el mal entre los cristianos de la Santa Liga y los turcos del Imperio Otomano en la célebre batalla de Lepanto de 1571, en la combatieron unas 300.000 personas, enfrentándose 290 navíos turcos y 208 galeras cristianas. Murieron unos 30.000 turcos y unos 8.000 cristianos.

Cada año se involucran en La Librea unas 250 personas. En cada edición acuden unas 2.500 personas a ver la escenificación del auto, en una comarca donde hay empadronados unos 6.000 habitantes. Entre los reconocimientos que ha recibido La Librea destacan el hecho de ser Bien de Interés Cultural (2007), el premio internacional CICOP como Patrimonio Inmaterial Cultural, la insignia del Centro de Iniciativas Turísticas y el galardón del premio Amazigh como mejor acto de interés cultural. La Librea es una seña de identidad cultural, que figura en el ADN del pueblo de Valle de Guerra y que se trasmite de generación en generación.