Éxito rotundo en la XVII Festival Internacional Clownbaret de Canarias

Brian Rodríguez, director artístico destaca que "no puedo estar más contento con los grandes espectáculos, además que se ha mantenido el nivel de los artistas, más de 26 compañías de todo el mundo, y que cada uno de ellos pusieron su gran corazón de clown a los participantes presentes en cada una de sus actuaciones".Otro asunto que añade Rodríguez es "la gran sensibilidad de muchos de los talleres, como pudo ser el de las 'Clownferencias' que trataba un tema tan candente en la sociedad actual, la violencia de género, y lo que ello conlleva".Esta nueva edición del FIC, se dedicó a Jango Edwards, payaso y cómico norteamericano impulsor de la corriente "Nouveau Clown" y germen de este festival, fallecido a principios de agosto. La conexión de Jango con el Festival Internacional Clownbaret se extiende, no sólo a través de su presencia en varias ediciones, y su intención de acompañarnos también este año, sino también a través de sus compañeros y discípulos.Para finalizar, el director artístico hace hincapié en el cierre del festival con Nuova Barberia Carloni, de Teatro Necessario, "toda una obra de masterclass" que llenó la plaza del Príncipe, dejando a todo el mundo en silencio y disfrutando de la verdadera cultura en la calle".Agradecido por la acogida de las más de 16 mil personas, también hace mención "a todo el equipo humano y técnico que ha estado trabajando durante meses, como también a los grandes patrocinadores que no han dudado en apoyar este proyecto de gran envergadura".El FIC volverá el próximo año con su decimoctava edición.

La decimoséptima edición del Festival Internacional Clownbaret cuenta con los patrocinios de Islas Canarias Latitud de Vida, Promotur Turismo Canarias e Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, Costa Adeje, Ayto. de La Laguna, INAEM y está cofinanciado con el fondo REACT-EU («Fondos Next Generation EU»). El evento está organizado y dirigido por Lasal Producciones y Clownbaret.