Lanzarote se afianza como sede del mayor festival sobre los océanos de Europa en los Jameos del Agua

El festival número 1 de Europa visita Lanzarote dentro de un recorrido frenético en el que sigue batiendo récords ciudad por ciudad. El IOFT abre la venta online de entradas (https://www.internationaloceanfilmtour.es/) para su cita en Lanzarote, una velada envuelta en la magia volcánica de los Jameos del Agua, que prevé completar aforo en tiempo récord con sus 120 minutos de pura adrenalina, distribuidos en seis cortos de tres continentes seleccionados entre miles de proyectos de todo el mundo, además de invitados, sorteos y sorpresas para no dejar de sorprender.En versión original subtitulada en castellano, el festival asume el reto de construir una sociedad basada en el amor, respeto y defensa del entorno, con temas de actualidad recogidos en la Agenda 2030 de Economía Circular de las Naciones Unidas para una sociedad más justa y sostenible, abordando en un viaje alrededor del mundo la igualdad real, de inclusión, la reinserción justa, la lucha contra la pobreza, la gestión del agua, ciudades sostenibles o la creación de alianzas, entre otros temas.El Volumen 9 cuenta con documentales de Australia, Alemania, Tonga, Líbano, Polonia, Inglaterra, y España, con el activismo social como pieza protagonista y Madison Stewart, Alica Forrest y Jordan de Boer como cabezas de cartel. El corto 'The power of activism' (El poder del activismo), es punta de lanza de esta edición, mostrando el compromiso por avanzar en la conservación de los océanos, con una visión pionera del activismo y de la protección del medio ambiente desde la economía.En este corto de producción australiana de 18 minutos, tres mujeres se unen para calcular económicamente el valor del activismo ambiental, respondiendo a varias preguntas clave y haciendo una reflexión necesaria. ¿Tiene la protección del medio ambiente un beneficio económico?¿cómo se puede calcular?

El International Ocean Film Tour llevará al público a conocer los océanos más salvajes, rompiendo barreras y derribando mitos, objetivo del corto alemán 'No limits', donde Ben Neumann, un joven ciego de 17 años, sobrepasa todos los límites al surfear sin ver la conocida ola del "Eisbach".

El corto 'Facing monsters' subirá las pulsaciones con el cara a cara de Kerby Brown para dominar las olas más potentes del mundo, donde el surf se convierte en la herramienta para domar sus demonios internos, aunque para ello haya que arriesgarlo todo. Por su parte, desde Inglaterra, 'Sweet adventure' presenta el viaje de Albee Layer, Nora Vasconcellos y Matt Meola, tres surfistas con un mismo objetivo, encontrar las mejores olas en un viaje a lo desconocido.

Bajo la superficie, el corto 'George & the whales', una producción de Tonga y Líbano, se adentra en las profundidades del océano para conocer la intimidad y el amor del mamífero más grande de los mares, en un viaje que cambiará la vida de su protagonista, ayudándole a conocer la paz y el poder que habita entre las reinas del mar.

La reivindicación, la denuncia social y la dura realidad se ponen sobre la mesa con la producción de Polonia, Inglaterra y España, 'Stolen fish' que presenta la lucha por sobrevivir de la pesca en Gambia, acosada por la sobreexplotación pesquera de los arrastreros ilegales, que ha llevado a la pobreza a todo un país. Paul, Abou, y Mariama son los rostros de este vacilante desarrollo en África Occidental, que alimenta el sueño de una vida mejor en Europa.

Sorteos y sorpresas

Con la incombustible Déborah Sabina como maestra de ceremonias, vestida para la ocasión con los diseños de "Abissi Moda" y "Rethink Your Garbage", la gala ha sido organizada para todos los públicos, con cortos en versión original subtitulada y traducción en lengua de signos simultánea. Los asistentes de la gala podrán participar en el sorteo de varias experiencias relacionadas con el mar como viene siendo habitual en todos sus eventos.

Esta cita en Lanzarote es un evento de carácter "especial" y forma parte de la gira internacional del festival, que recorrerá 18 países en 350 eventos. Durante 17 años, el International Ocean Film Tour ha proyectado por todo el planeta películas y documentales cuidadosamente seleccionados del mundo de los siete mares a la gran pantalla y con este volumen 9 cumple su 7 gira en España.

Este festival, original de Alemania, a través de la productora alemana Moving Adventures GmbH, es promovido y distribuido en España por Kinema Producciones SL y tiene el patrocinio del Ilustre Cabildo de Lanzarote a través de Turismo de Lanzarote así como la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote - CACT, Top Time Eventos, Sea Shepherd España, la revista especializada AQUA, Club de Buceo Pastinaca y las asociaciones de divulgación medioambiental Lanzarote Limpia Lanzarote, Latitud Azul y Ambiente Europeo.