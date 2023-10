El Gobierno de Canarias anima a la lectura en el Día de las Bibliotecas, que se celebra mañana

Canarias/ Con motivo del Día de las Bibliotecas, que se celebra este martes, el Gobierno de Canarias anima a leer y a que la comunidad educativa de las Islas haga uso de la amplia red de bibliotecas escolares, para las que tiene su propia hoja de ruta.

Regular las funciones de las personas encargadas de las bibliotecas escolares o crear una verdadera base de datos con todas sus bibliotecas y sus fondos son algunas de las metas que la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige Poli Suárez, plantea para estos espacios.



También, promover la participación de estudiantes en prácticas de Ciencias de la Educación, Biblioteconomía o Estudios de Español o contactos con otras administraciones para que cosufraguen la compra de fondos o la contratación de personal para abrir estos espacios en horario de tarde, así como la dotación de los Centros del Profesorado (CEP) con colecciones que sirvan para dinamizar los planes de lectura en los centros escolares.

Igualmente, se plantea formar a los asesores de comunicación de la Consejería para que se conviertan en expertos en expurgo, en la herramienta Abies Web o en modernización de espacios creativos y de aprendizaje.

"Podría establecerse por norma un porcentaje mínimo del presupuesto del centro para la renovación de fondos bibliográficos o convocar un proyecto de bibliotecas escolares dotado de cierta cantidad para la compra de fondos teniendo en cuenta factores como el número de docentes implicados, la realización de préstamos a alumnado y familias, la existencia de criterios objetivos para la adquisición de fondos, el establecimiento de estrategias didácticas para el uso de los mismos o la obligatoriedad de tenerlos recogidos en la herramienta Abies Web", se explica desde la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, que dirige David Pablos.

Otras propuestas de mejora serían crear clubes de lectura ligados a eBiblio Canarias o a la plataforma EVAGD y reforzar la colaboración con la Agencia Canaria de Evaluación.

Las medidas forman parte de las conclusiones de un informe titulado 'Radiografía de las Bibliotecas Escolares de Canarias', según el cual, el 91 por ciento de los centros escolares canarios dispone de un espacio para dedicar a biblioteca escolar, aunque, actualmente solo el 64 por ciento utiliza dicho espacio para tal fin.

Además, el 34 por ciento dispone de más de 1.000 ejemplares, es decir, de más de diez estanterías, y, en su mayor parte, el 85 por ciento, carece de barreras físicas que impidan el acceso a los libros.

Sin embargo, el 50 por ciento reconoce que no adquiere ningún fondo a lo largo del curso, el 52 no dispone de ordenador para catalogar los fondos y sólo el 13 por ciento tiene todos sus libros catalogados (a menudo, con herramientas diferentes al Abies Web).

Además, el 72 por ciento ordena los libros según criterios propios y en el 48 por ciento de los casos el número de fondos de ficción es mayor que el de no ficción.

El 64 por ciento de las bibliotecas escolares de Canarias funciona sin disponibilidad horaria para el profesorado y la mayor parte no dispone de ordenadores para buscar información (65%), de impresora (85%), escáner (95%), impresora 3D (99%) ni cañón (52%). En cambio, el 68 por ciento sí dispone de bibliotecas de aula.

Solo el 44 por ciento abre durante el recreo y el 31 por ciento lo hace durante las visitas de las familias al centro. Menos del 40 por ciento posee fondos musicales (9%), películas (23%) o juegos de mesa (37%), y la biblioteca se utiliza para prácticas docentes en el 54 por ciento de los casos. Por último, el 66 por ciento visibiliza los productos elaborados en la biblioteca entre la comunidad educativa a través del blog, redes sociales u otras herramientas.

Dos proyectos

Al margen de gestionar esa amplia red a través de sus centros escolares, la Consejería de Educación participa en dos grandes proyectos enmarcados en el eje 4 (Comunicación Lingüística. Bibliotecas y Radios Escolares) de su red InnovAS, en sustitución de la anterior red Bibescan. Se trata de Escribir como Lectores y el Congreso de Lectura y Escritura Escolar de Canarias.

Escribir como Lectores, cuya inscripción para este curso se encuentra aún abierta (https://www.escribircomolectores.org/), es un programa de la Asociación Española de Lectura y Escritura y la Fundación SM para la formación con mediadoras de lectura y escritura en contextos sociales que promueven prácticas de escritura intertextual en torno a la lectura de una obra literaria. También incluye acompañamiento en el aula para modelizar este tipo de prácticas y un encuentro final de cada centro con los autores y autoras de los libros leídos y trabajados.

Se pretende que el alumnado sea parte activa de una comunidad de lectores y escritores de literatura en sus respectivas aulas y bibliotecas. En cada una de estas comunidades, el acercamiento compartido a una obra literaria se convierte, para sus miembros, en el inicio de un recorrido de indagación y producción textual para trabajar la motivación y el gusto por la literatura.

El Congreso de Lectura y Escritura Escolar de Canarias consiste por su parte en un encuentro con autores y autoras seleccionados por los centros a partir de un catálogo elaborado por la Consejería y en el que el alumnado les muestra diferentes productos elaborados a partir de sus obras.

El congreso tiene como finalidad fomentar la lectura, la escritura y la expresión oral del alumnado en centros de Canarias, además de potenciar el conocimiento de los autores y autoras participantes, así como la lectura de sus obras y proporcionar un contexto real para el fomento del desarrollo de aprendizajes competenciales del alumnado, como puede verse en el blog https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/eventos/cjle2021/

Este curso, el evento, para el que próximamente se abrirá el plazo de inscripción, se celebrará en abril de 2024.

