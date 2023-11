Las instituciones privan a El Médano de acoger el Tenerife Happy Fest

Tenerife Happy Fest es un gran festival de variedades que fusiona turismo con población local, a través de actividades como "Limpia tu playa - Happy Beach Day", el Foro Happy Fest Sostenible, "Happy Wellness Day" y, como no, el gran cierre del evento, compuesto por diversas actuaciones de artistas, como DJ Pablo Barrios, Maquinaria Band, Renzzo El Selector y Jadel; pasarela de moda inclusiva y sostenible; talleres de salsa y bachata y, espectáculo de circo contemporáneo, entre otras actividades y shows. En definitiva, la organización tenía como principal objetivo dinamizar las zonas comerciales, turísticas y de restauración de El Médano en este mes de noviembre, momento previo a la Navidad.

A través de múltiples iniciativas, charlas, coloquios y debates, la base estaba en el impulso de los valores de arraigo y respeto de la sociedad hacia el arte, la música, la cultura, el turismo, el ocio y el medioambiente. El evento pretendía repartir felicidad, entretenimiento y, además, trasladar al público la importancia de la concienciación medioambiental, el bienestar, la formación y la protección de nuestro entorno. Todo esto se llevaría a cabo a través de nuestra mascota "la tortuga Felisa", la cual realza el valor del fondo marino, del territorio y de la buena relación entre los humanos y el entorno.

Futurcan Marketing & Eventos SL reitera su firme compromiso no solo con los ciudadanos de Tenerife sino, por supuesto, también con los turistas que nos visitan, para lograr, de este modo, que nuestro destino también sea líder en ocio y entretenimiento siendo 100% respetuosos con el medioambiente y compensando la huella de carbono generada.

Tenerife Happy Fest es un proyecto estratégico en el mantenimiento, activación y revitalización de las zonas, negocios y actividades turísticas no sólo del municipio de Granadilla de Abona, sino del sur de Tenerife y del destino Islas Canarias en su conjunto. Se trata de la marca más innovadora, creativa, social e inclusiva que tiene Futurcan Marketing & Eventos, pues no es solo un evento aislado, sino una marca dinamizadora del destino que agrupa la mayor parte de los ODS (Objetivos de desarrollo sostenible).

La no celebración de esta iniciativa, y/o el poner en riesgo su viabilidad, afecta directa y gravemente no sólo a la empresa organizadora, sino cientos de personas y empresas que prestan sus servicios, colaboran y financian las actividades enmarcadas en el festival, entre los que se encuentran artistas locales, artesanos, restauradores locales, lideres de opinión canarios, expertos en sostenibilidad (biólogos, monitores medioambientales), expertos en historia y reputados cronistas y escritores, formadores locales, colectivos medioambientales, profesionales de la animación turística, profesionales de la integración social, bienestar físico y mental, deportistas locales, sector primario, artistas culturales, diseñadores de moda sostenible y, por último, ONG´s del ámbito sostenible, salud mental, capacidades diversas e igualdad.

Turismo, Educación, Integración Social, Medio Ambiente, Cultura y Desarrollo Económico, son algunas de las áreas transversales del municipio de Granadilla de Abona, vinculadas a este proyecto, que se ven afectadas por su cancelación. El componente de acciones formativas dentro de la programación es de un 90%, y el retorno de la inversión de esta actividad en el entorno comercial multiplica por veinte, como mínimo, los costes de estructura inicial.

Desde la organización agradecemos enormemente al Ayuntamiento de Granadilla de Abona, por su firme compromiso de apoyo económico y por su estrecha colaboración y coorganización en la programación de actividades planificadas durante el transcurso del festival. En esta línea, mostramos nuestra máxima gratitud hacia la concejal del Área de Empleo y Desarrollo Económico de Ayto. De Granadilla de Abona, Maria Bianca Cerbán Hernández. Por parte del equipo técnico, nos gustaría, asimismo, agradecer por la implicación y el compromiso en todo el proceso a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Granadilla.

La Directora de Futurcan Marketing y Eventos, Guacimara Magdaleno, empresa organizadora del evento, mostró su descontento y su pesar ante una cancelación que perjudica a múltiples empresas, artistas y trabajadres: "Nos sentimos tremendamente consternados y perjudicados al tener que tomar la decisión de cancelar este festival que llevamos muchos meses preparando. Ya no sólo por los recursos invertidos en contratación de planes de seguridad, parte del caché de artistas que tienen cláusulas de cancelación, personal propio que pierde su trabajo, cientos de empresas afectadas y los miles de asistentes locales y turistas que se pierden la gran oportunidad de disfrutar de un fantástico festival temático gratuito y para todos los públicos que se celebra en el Sur de Tenerife, con unos bonitos valores de arraigo y respeto por nuestra tierra y entorno", afirma.

En este sentido, desveló su disconformidad con los prohibitivos protocolos de algunas instituciones: "Quiero expresar mi profunda decepción con las administraciones públicas en general, y contra ninguna en particular, por no tener la capacidad de humanizar sus procesos a la vez que mejorar en eficiencia y planificación. Me consta que existe el empeño de algunos técnicos y políticos por cambiar las cosas, pero el sistema y la lenta burocracia no ayudan, solo entorpecen. Los empresarios y autónomos nos sentimos totalmente desamparados cuando queremos emprender cualquier actividad, es un ¡sálvese quien pueda! continuo, y cuando una entidad funciona de forma azarosa la otra no, y viceversa".

Por último, Magdaleno recuerda que "los fondos europeos, destinados a mejorar la competitividad, digitalización y sostenibilidad de las empresas y destinos turísticos, más que ser una herramienta para impulsar e innovar, se convierten en verdaderas trampas mortales para empresas que cuentan con proyectos de calidad, o, en su caso, pueden ser instrumentos diabólicos a los que solo pueden acceder compañías y entidades con grandes capitales o intereses financiaros, por lo que el reparto de esas ayudas no llega de forma justa y equitativa a los sectores y empresas más pequeñas y vulnerables", sentencia.