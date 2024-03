Museos de Tenerife apoya la expedición española 'Into the aurora II' para filmar auroras en 360° desde la estratosfera

Tenerife/ El Organismo Autónomo de Museos de Tenerife colabora con la expedición que llevará a cuatro expertos españoles a viajar al Círculo Polar Ártico para ofrecer al mundo una visión única de las auroras boreales.

El Organismo Autónomo de Museos de Tenerife se embarca en la aventura de cuatro expertos españoles que viajarán nuevamente al Círculo Polar Ártico, en concreto, al lago helado de Inari, en Finlandia, con el objetivo de capturar, en formato audiovisual, el funcionamiento interno y la belleza incomparable de las auroras boreales.



Museos de Tenerife apoya esta nueva expedición 'Into the Aurora II', a través del patrocinio, que llevarán a cabo del 11 al 23 de marzo, el científico Javier Cacho, el experto en lanzamiento de globos atmosféricos Fernando Ortuño, el productor audiovisual Chedey Reyes y el director de fotografía Carlos Calato.

Tras el intento fallido en 2017, al no poder recuperar las imágenes grabadas debido a la dureza del lugar y las inclemencias meteorológicas, regresan seis años después para lograr esta hazaña que aún nadie ha podido realizar.

Los cuatro expertos tratarán, una vez más, de alcanzar este hito único en la historia de la ciencia y de la producción audiovisual, como es grabar en formato 4K las auroras boreales desde la estratosfera, por encima de las nubes hasta a 30 kilómetros de altura, y en 360 grados. Se trata de la mejor manera de evitar la contaminación lumínica y la humedad y los aerosoles de las primeras capas de la atmósfera, para ver el fenómeno en todo su esplendor.

Con la finalidad de alcanzar las máximas garantías en este logro, han reforzado el equipo expedicionario con una serie de expertos, además de contar con tecnología de último nivel, así como el impulso de varios colaboradores y patrocinadores de la expedición y a la propia experiencia vivida, junto a la previsión de un aumento de auroras en este 2024.

La primera expedición, a pesar de no lograr el objetivo trazado, sirvió para que la experiencia de los aventureros fuera filmada y plasmada en un documental titulado Into the Aurora, de la productora de dos de los integrantes del equipo, Jugoplastika, y que el Museo de la Ciencia y el Cosmos (#MCC) pudo proyectar en su sede.

El objetivo de esta segunda expedición es grabar las auroras boreales desde la estratosfera, puesto que observarlas y medirlas desde allí aporta una serie de ventajas científicas. Para ello, lanzarán un globo atmosférico a la estratosfera que transportará las distintas cámaras y otros instrumentos para el vuelo y la recogida de la carga. A medida que asciende, debido a la escasa presión atmosférica, el globo se irá dilatando hasta que explote tras alcanzar cierta altitud. Para localizarlo, el globo cuenta con localizadores de seguimiento que indican su posición exacta desde el lanzamiento hasta su aterrizaje.

Este nuevo experimento 'Into the Aurora II' combina tecnologías y enfoques diferentes, como la cinematografía inmersiva, la exploración espacial accesible, la difusión científica, el impacto en el género documental y una nueva forma de filmar el cielo, desde el cielo.

Expedicionarios

Chedey Reyes: Licenciado en Dirección y Administración de Empresa y posgrado de Multimedia en la Escuela TAI (Madrid) y estudios de dirección cinematográfica en la NY Film Academy (Nueva York). Socio fundador de las compañías Jugoplastika y Machango Studio. Productor ejecutivo en Ánima Estudio y Ánima Digital.

Fernando Ortuño: Desde 2015 se dedica a ser consultor aeroespacial y colabora con instituciones y empresas para el estudio y operativa del transporte de cargas útiles a la estratosfera. Cuenta con una amplia experiencia en el campo de la divulgación científica.

Carlos Calato: Experto del área audiovisual desde hace más de 30 años, especialmente en dirección de fotografía y montaje, acumula un amplio currículo en la dirección de fotografía y montaje. Dirección de Fotografía y Montaje.

Javier Cacho: Científico y escritor, durante varios años fue responsable del Laboratorio de Estudios de la Atmósfera del INTA. En 1986 fue miembro de la Primera Expedición Científica Española a la Antártida, a donde ha regresado en numerosas ocasiones.