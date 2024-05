La agenda de mayo del Patronato de Cultura de Arona se llena de diferentes espectáculos y actividades

El concierto en familia 'Robo en el Auditorio' de la Escuela Municipal de Música y Danza de Arona abre la oferta cultura de mayo. Es una obra llena de misterio y música que sigue al director de orquesta y detective, Sherlock Horn, mientras resuelve el robo de los instrumentos musicales de la banda junto a Fol-IA, el moderno sistema de seguridad con la que cuenta el auditorio y que está gestionado por Inteligencia Artificial. El espectáculo tendrá lugar en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos a partir de las 18:30 horas con entrada libre.

El mes contará con diferentes tributos a grandes artistas. El primero es el TributoFest el 4 de mayo con el homenaje a Elton John, 'Ultimate Elton y la Rocket Band' protagonizado por 'The Rocket Band' en el Auditorio Infanta Leonor a las 20:30 horas. Este espectáculo ha dado la vuelta al mundo, apareciendo en numerosos programas de televisión e incluso para la familia del propio Elton John. Los asistentes podrán disfrutar de canciones míticas como 'Rocket Man', 'Candle in the Wind', 'I´m Still Standing' o 'Saturday Nights', de la voz de Paul Bacon. El evento también contará con el tributo a George Michael, realizado por Jay Francis, donde se podrá escuchar 'Wake me up (Before You Go Go)', 'Careless whisper', 'Faith' o 'Father Figure'. Las entradas se pueden adquirir en la web https://www.tomaticket.es/es-es/entradas-tributos-elton-john-y-george-michael.

Las rutas de senderismo tienen nuevas salidas. El sábado 4 de mayo, el Aula de la Naturaleza del Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arona realiza la séptima ruta de Senderismo en Anaga. La ruta pasa por el Mirador de Amogoje – El Bailadero – Hoya de Jauna Carta – El Cresal – Valle de El Cercado – San Andrés. La distancia es de 11,5 kilómetros aproximadamente y tiene una duración aproximada de cinco horas.

El Patronato de Cultura de Arona, a través de la Escuela Municipal de Música y Danza de Arona realiza un concierto 'Un día de rancheras', acercando el estilo musical de la mano de la agrupación de Pulso y Púa. El espectáculo tendrá diferentes invitados solistas y músicos que se encargaran de acompañar a la agrupación. El acto tendrá comienzo a las 19:00 horas, del día 5, en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos. La entrada es libre con aforo limitado.