Saltos de vértigo, circo, danza y música, ingredientes de este viernes en el Festival MUECA

A partir de las 16.00 horas, Puerto de la Cruz comenzará a dinamizarse con la apertura del MUECA más literario, en la Plaza Concejil, con 11 presentaciones de libros programadas entre las 17.00 y las 21.00 horas, entre ellas, Semillas de luz para ti y Norella alas de luz, de Claudia Báez; Habagat, vientos del suroeste, de Alexis Álvarez; o Vaya huesos de Pablo Gondar. También a esa hora se estrena el Canary Market Place, en la Plaza de la Iglesia y en el marco del Urban MUECA. Se trata de un espacio para la venta y exposición de arte, diseño y artesanía, además de un lugar para el esparcimiento con actividades familiares y gastronomía.

Las actuaciones arrancarán a las 18.00 horas con las propuestas de circo de Mr. Copini (The Herock), en el Espacio Nicko Valoriza, y la del grancanario Totó El Payaso (La Circoneta), en el Espacio Plaza Reyes Católicos Asociación Afanes. Mientras tanto, Alba Gil Aceytuno realzará con su voz y su música murales de Puerto de la Cruz, diseñados en el marco del Puerto Street Art en pasadas ediciones. Su presentación tendrá lugar en la calle El Lomo.

Finalmente, a esta hora, subirá por primera vez al escenario del Espacio Muelle Aqualia el montaje de los italianos de Teatro Neccessario, Nuova Barberia Carloni. Quedan muy pocas entradas para disfrutar de esta propuesta. A un coste simbólico de 2 euros, los tickets se pueden adquirir a través de la plataforma tickety.es.

Una hora más tarde, tomará el relevo el argentino El Goma con su The Atari Show, que llenará de color y diversión el Espacio Plaza Reyes Católitocos Asociación Afanes. Mientras que los belgas Be Flat darán saltos de vértigo en La Ranilla para un público reducido y privilegiado, que ha logrado hacerse con una entrada. Desde hace días, su espectáculo Follow me, ha colgado el cartel de todas las entradas vendidas para sus tres pases (viernes, sábado y domingo). La danza llevará el nombre de Acerina H. Toledo, con sus Flores Negras, una propuesta de movimiento y ritmo para el entorno de la playa de San Telmo.

A las 20.00 horas, en el Espacio Nicko Valoriza, el dúo de acróbatas andaluces de Proyecto Kavari mostrará por primera vez en Canarias el show Lullaby, con saltos frenéticos y agarres de último momento. Abubukaka repetirá IGIC Incluido en el Espacio Muelle Aqualia, con todas las entradas vendidas y tras su exitoso estreno absoluto este jueves, 9 de mayo.

Los franceses de Dyptik harán lo propio en el Espacio Penitente Asociación Corazón y Vida con Mirage, que combina la danza contemporánea y el hip hop. También en este horario, Mundo Costrini presentará su primer pase de The Crazy Mozarts, en el Espacio Playa Martiánez Turismo de Tenerife; y la banda Pisac tocará su música en el entorno de La Ranilla, junto al mural de la calle Las Maretas.

Cierra la jornada de este viernes la proyección del documental ...si no se conoce, no existe..., sobre la trayectoria de Energía Bloko en el Festival MUECA, en la Plaza de la Iglesia. Mr. Copini repite con el espectáculo itinerante Walo World (21.30 horas), con la calle Quintana como punto de partida. Anto Rodríguez presenta su Vivir en un videoclip: tú, yo, 'nosotris' y un karaoke, en el Espacio Nicko Valoriza (21.45 horas). Sylphes Aerial Ballet ocupará el Espacio Muelle Asociación Diversas con sus espectaculares acrobacias y bailes aéreos, y BotProject completará el programa con los saltos de impresión de su Collage, en el Espacio Playa Martiánez Turismo de Tenerife (21.45 horas).

Toda la información sobre la programación se puede consultar en la web festivalmueca.com y en las redes sociales del Festival.

MUECA renueva su compromiso con las empresas cómplices

MUECA continúa tejiendo sus redes con empresas, instituciones y otros agentes culturales. Para esta edición, se ha contado con entidades que han colaborado en espectáculos concretos dentro de la programación, dirigidos a la implicación de nuevos sectores sociales. Aqualia, Valoriza, Turismo de Tenerife, Macaronesian Hotels & Resorts y el Gran Hotel Taoro son las instituciones y empresas que han apostado este año por respaldar diversas propuestas del Festival.

De esta manera, Aqualia colabora este viernes con el espectáculo Vivir en un videoclip: Tú, yo, nosotris y un karaoke, de Anto Rodríguez. Valoriza hace lo propio con las propuestas de la Energía Bloko. Turismo de Tenerife con Mr. Copini, Mundo Costrini y BotProject; y Macaronesian Hotels & Resorts con Mueca Literario.

MUECA destaca también en su amplia programación las propuestas que parten de las iniciativas de los establecimientos comerciales cómplices, que han programado actuaciones especiales en el marco del Festival.

Es el caso del Blanco Bar, Lido San Telmo, Limbo, Magnum Pub y Charly Beer & Cocktail Bar que ya han confirmado conciertos y sesiones de dj para las cuatro jornadas, del 9 al 12 de mayo. Por su parte, The Roof Bar and Terra prepara pases de títeres y narración oral en el marco de MUECA, mientras que la Licorería Internacional brindará espacio a los cuentacuentos para adultos y catas de vino.

Un Ecosistema Cultural y Creativo

El Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca es punta de lanza en la programación que desarrolla el Área de Cultura del Ayuntamiento portuense como uno de los proyectos más representativos de su Ecosistema Cultural y Creativo (ECC) –concretamente en el eje de festivales y programación estable–. Este proyecto se apoya en la participación, la creación de conocimiento, la inclusión, la conexión de personas y la cogestión con el sector público y privado, con el fin de impulsar y apoyar la industria cultural local y regional y poner en valor el desarrollo social y una revalorización de la ciudad como un lugar rico en identidad, cohesión y bienestar.

Mueca se enmarca, además, en el laboratorio de innovación de cultura y visitante de Puerto de la Cruz, Josity, que busca crear lazos de unión entre la historia y la cultura portuense con sus visitantes. Josity nace de forma transversal al Ecosistema Cultural y Creativo (ECC), y se forma gracias a la unión de esfuerzos por parte del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, a través de sus áreas de Turismo y Cultura; el Área de Innovación de Turismo de Tenerife; el Instituto de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, y la colaboración de la Cátedra Cultural de Gestión y Políticas Culturales FECAM-ULL.

El Festival Internacional de Arte en la Calle cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con su cara más solidaria, abriendo sus espacios e invitando a asociaciones y organizaciones no gubernamentales a que desarrollen proyectos de integración o mejora social o medioambiental en el municipio, para que difundan su trabajo en el seno de un público activo y sensible.

El Festival es también un agente socializador que colabora transversalmente con otras áreas municipales, la plataforma Cómplices Mueca, otras instituciones, ciudadanía en general, profesionales, artistas y proveedores para ampliar la actividad, el derecho de acceso y diseñar un evento diverso, intergeneracional, multicultural y participativo, con las artes de calle como lenguaje de entendimiento.

El amplio y complejo programa de esta edición tiene infinidad de detalles que necesitan una "mirada verde", una revisión continua y una potencial mejora adaptada a los avances técnicos. Año tras año, Mueca adecúa su actividad para cumplir con el cuidado del entorno. Por otra parte, el Festival se convierte en altavoz y aprovecha su momento y sus canales para sensibilizar a los públicos al respecto de prácticas de cuidado medioambiental.

La certeza de que Mueca sirve para generar riqueza es algo que corrobora el sector empresarial y que queda patente en cada edición. Es un momento clave que facilita la incorporación del tejido empresarial al reconocimiento y apoyo del papel de la cultura en la definición de una ciudad y de un destino para las personas que la visitan. En este sentido, se ha convertido en referente de una cultura que atrae un turismo más consciente, respetuoso e interesado por la identidad y formas de hacer.

Colaboradores de Mueca 2024

Mueca 2024 cuenta con la organización del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, su Área de Cultura y la Plataforma Cómplices Mueca. Además, figuran como colaboradores estratégicos Aqualia, Valoriza y Turismo de Tenerife.

Entre los colaboradores del festival de artes en la calle también se anotan INAEM, el Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Cabildo de Tenerife, la Fundación CajaCanarias, Macaronesian Hotels & Resorts y el Gran Hotel Taoro.