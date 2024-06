El Cabildo se reunirá con el Secretario de Estado de Cultura para valorar el traslado de la momia de Erques a Tenerife

Tenerife/ El encuentro tendrá lugar el próximo jueves 13 de junio en Madrid con representantes del Cabildo, Gobierno de Canarias y Ministerio. El Cabildo de Tenerife mantendrá una reunión en Madrid el próximo jueves 13 de junio a las 16:00 horas para solicitar el regreso de la momia de Erques a Tenerife. Un reclamo histórico del Cabildo para recuperar una de las joyas arqueológicas que actualmente se encuentra expuesta en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.



Esta mañana tuvo lugar una visita, y posterior reunión, en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en Santa Cruz de Tenerife, donde participaron la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso; el consejero de Cultura y Museos de Tenerife, José Carlos Acha, y el director del Museo Arqueológico de Tenerife y del Instituto Canario de Bioantropología, Conrado Rodríguez Maffiotte. En ella, abordaron la importancia de que la momia de Erques esté en la Isla.

Rosa Dávila hizo referencia a que "la momia es un símbolo de identidad como canarios con un infinito valor histórico y cultural y se trata, además, de la mejor conservada del mundo". Tras ello, se mostró contundente: "Es patrimonio de Tenerife y tiene que estar en Tenerife". Dávila valoró la predisposición del Ministerio de Cultura para mantener la reunión y "dialogar acerca de la conveniencia de que la momia vuelva a Tenerife tras una demanda histórica de más de 50 años". Asimismo, quiso agradecer el esfuerzo del Gobierno de Canarias, así como del Director General de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, "quien nos ha abierto la puerta y nos va a acompañar en el proceso además de ayudarnos a que la momia vuelva a su casa y pueda estar conservada dentro de su contexto histórico y cultural". "Ya no hay ninguna justificación que pueda hacer referencia a que no se tienen las condiciones para la conservación, ni tampoco para el transporte; es una cuestión de justicia, no solo de justicia cultural, sino que es patrimonio de Tenerife", dijo.

Lope Afonso afirmó que "estamos ante una cuestión de isla que nada tiene que ver con partidos políticos, ni de ideologías, y que es una cuestión, más que de oportunismo, de oportunidad". En este sentido, aclaró que "se trata de una oportunidad de tener un elemento vertebrado de la historia, del patrimonio, de la arqueología y de la cultura en general de Canarias y que, a su vez, nos serviría como elemento esencial para contribuir al objetivo que persigue el área de Cultura del Cabildo de difundir la actividad de los museos insulares".

Además, Lope Afonso quiso hacer hincapié en que con el regreso de la momia "se estaría contribuyendo a poner la piedra esencial de un futuro en el que los Museos de Tenerife tengan una mayor difusión y la posibilidad de incrementar el número de visitas porque, la momia, es un inequívoco reclamo para el visitante". Además, incidió en que "el turismo cultural se ha revelado como una de las formas más cotidianas de demandas de visitas a Santa Cruz de Tenerife, en particular, y a la isla de Tenerife, en general", concluyó.

José Carlos Acha aludió a las condiciones humanas y técnicas del personal del MUNA para conservar la momia de Erques y recordó que ya se han hecho traslados previos desde Argentina: "Los conservadores de Museos de Tenerife tienen las capacidades técnicas para tener las momias perfectamente exhibidas en su contexto natural". Por ello, declaró que el MUNA está considerado como "el complejo museístico más importante de la Macaronesia con más de 30 años de experiencia en arqueología e historia".

Conrado Rodríguez aseguró que se trata de un "periplo histórico de la momia más emblemática, más reconocida y más reclamada en la historia del Cabildo". Destacó que el Museo cuenta con momias de otros lugares y que, en el año 2011, se trasladaron a la Isla 3 momias procedentes del Museo Reverte, en Madrid, y "no pusieron ni el más mínimo problema en traerlas".

Rodríguez recalcó que "el equipo personal del MUNA es de lo mejor que existe en esta clase de conservación específica para estos cuerpos" y mostró su esperanza en que "la predisposición al diálogo por parte del Ministerio y del Secretario General logre, de una vez por todas, el regreso de la momia de Erques".

