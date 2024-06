Arona propone una agenda cultural centrada en la música, danza, naturaleza y humor

Arona/ El Patronato de Cultura organiza esta semana actividades con presencia de grupos del municipio, así como las actuaciones musicales de Pinki Ramchand Maidasani, La Viña y el espectáculo de los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado. El Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arona ha preparado una amplia gama de actividades para los próximos días en diferentes puntos del municipio, que van desde espectáculos musicales de diferentes estilos, danza, contacto con la naturaleza y humor, que se unen a la oferta del festival Arona en Colores, organizado por el área de Promoción Económica y en el que colaboran también las áreas de Cultura, Juventud y Deportes.



Esta tarde, el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos acoge el Festival Fin de Curso 2023/2024 de los Grupos Coreográficos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Arona con actuaciones de estilos variados como baby dance, talismán, laisypop, pop dance, pop star, queens of dance, over dance, yulialky y yuapsy. La cita, con entrada libre hasta completar el aforo, comenzará a las 19:30 horas.

Noche de humor en Los Cristianos con Facu Díaz y Miguel Maldonado este viernes. Los cómicos celebran sus 10 años de carrera como dúo con un nuevo espectáculo con sus sketches y sus monólogos. De nuevo, como siempre, con un ojo puesto en la actualidad y el otro en la broma porque sí. Riéndose sin mucho conocimiento, pero con mucha convicción. La velada comenzará a las 21:00 horas en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos y las entradas están disponibles en https://www.tomaticket.es/es-es/entradas-facu-diaz-y-miguel-maldonado-en-tenerife. Este espectáculo está recomendado para mayores de 16 años.

Por su parte, el Aula de La Naturaleza del Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arona organiza la décima Ruta de Senderismo. El recorrido de 9,5 kilómetros, aproximadamente, con salida en Chamorga, que pasará por La Cumbrilla, Lomo de Las Bodegas, Cementerio de La Punta, Las Casillas – y final en Igueste de San Andrés (Ruta en Anaga), tiene una duración de alrededor de 4-5 horas. El punto de encuentro está situado en la entrada del Centro Cultural de Los Cristianos, a las 8:00 horas de este sábado.

El Encuentro de agrupaciones de Pulso y Púa Arona 2024 tendrá como protagonistas a la Unión Artística El Cabo y la Agrupación de Pulso y Púa de la Escuela Municipal de Música y Danza de Arona. Con la dirección actual de Israel Espino, cabe resaltar la obtención de numerosos primeros premios de interpretación con sus respectivos premios al mejor pulso y púa en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, dando cuenta de la buena salud de la que goza el grupo. Por su parte, la Agrupación de Pulso y Púa de la Escuela Municipal de Música y Danza de Arona, dirigida por es Rafael Batista Hernández, fomenta entre los jóvenes, la práctica musical: clásica, sacra, popular, folclórica, etc. Los instrumentos básicos que forman dicha formación son: guitarras, bandurrias y laúdes, contando con la colaboración de diferentes cantantes y de otros instrumentos musicales. El espectáculo tendrá lugar este sábado en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos, con entrada libre hasta completar el aforo, y dará comienzo a las 19:00 horas.

El Centro Cívico de Cabo Blanco será escenario, este domingo a partir de las a las 18:00 horas, de la actuación de Pinki Ramchand Maidasani, una rapera y cantante de origen hindú, que ha sido descrita como la primera rapera folclórica de la India, fusionando la música folclórica de Rajasthan con el rap moderno. Ha actuado en más de 5.000 shows en vivo y sus canciones han aparecido en películas recientes de Hollywood.

El grupo La Viña llega al Cívico Eduardo Oramas Alayón El Fraile hace un recorrido por la música popular, no solo del Archipiélago Canario sino del resto de territorios que comparten nuestra lengua. Formado en Tegueste, lugar conocido por sus excelentes vinos, y de ahí su nombre. Cuentan en su repertorio con géneros que van desde la chacarera de Argentina hasta la canción gallega, pasando por el bolero cubano, el huapango de México o las folías canarias. El concierto está previsto para este domingo, a partir de las 19:00 horas.

