Nacen catorce nuevas historias sobre Canarias para cine y televisión

Todo ello organizado por el Gobierno de Canarias, a través de Canary Islands Film, con la colaboración de todos los cabildos, y de PROEXCA. La presentación a productoras se celebrará este viernes 25, en el Lago Martiánez, en Puerto de la Cruz, con la asistencia de representantes de productoras de tanto prestigio como Atresmedia ('La infiltrada', 'Padre no hay más que uno'); Movistar + ('La Mesías', 'Poquita fe', 'Modelo77'), Avalon ('Alcarrás', 'La virgen roja'), LaZona ('No habrá paz para los malvados', 'Ocho apellidos vascos') o The Mediapro Studio ('El buen patrón', 'Nadie quiere la noche', 'The Head'), que estarán aquí para escucharlas. Por la tarde, habrá encuentros individuales con los guionistas.

A ello se suman las canarias El Viaje Films ("La hojarasca", "Blanco en Blanco"), Volcano Films ("Rendir los machos", "Intacto"), MGC Marketing y Comunicación ("Canción sin nombre", "Como la espuma"); Jugoplastika (Mi ilustrísimo amigo, Into the Aurora); Naif Films (Todo lo que no sé, Tal vez); y SIA Media; además de la Radio Televisión Canaria.

Gala de Premios

El palmarés de esta edición de IsLABentura Canarias se dará a conocer el sábado 26 de octubre en el transcurso de una gala que se celebrará también en el Lago Martiánez, a las 19.00 horas, y que contará con la asistencia de representantes de las productoras participantes, colaboradores y público invitado. El acto contará con la intervención del director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, y será conducido por el actor, humorista y también guionista Nacho Peña (Nachitzz) y la actriz y formadora en dirección de actores madrileña Natalia Mateo.

Un jurado internacional será el encargado de decidir los galardones que conllevan premio en metálico, y que son Premio DAMA (gracias a la colaboración de la entidad de gestión de derechos de autor) a Mejor guion de serie de TV y Mejor guion de largometraje. Otros galardones serán concedidos por diferentes entidades de referencia en el sector: Premio Movistar+, Music Library, Fundación Algo en común, CIIF Market y CIMA.

En la organización de este encuentro final del Laboratorio en la isla de Tenerife ha sido esencial la colaboración del Cabildo de Tenerife a través de su Film Commission, así como del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, a través de su concejalía de Cultura.

Guiones seleccionados

De los catorce guiones que se han fraguado este año en el laboratorio, dos por cada isla, ocho han sido escritos por profesionales de Canarias; y del total, siete son para largometrajes: 'La Cathédrale', de Eduardo Cubillo Blasco; 'Tourist go home', de Hugo Santa Cruz; 'Tierra', de Arima León; 'Contra las llamas', de Héctor Beltrán; 'Una lady victoriana en Tindaya', de Esther Fernández Guerra; 'Lo que nos habita', de Bryan Aguirre Gamboa.

Y otros siete para series: 'El ovni', de Alejandro Artiles Rodríguez; 'Aquí cabemos todos', de Gonzalo Lugo Godoy, 'Dinamita', de Daute Campos; 'Por la banda', de Alejandro González Ygoa; 'La (última) guerra de las pulgas', de Jorge Begega Sánchez; 'Lluvia de estrellas', de Rebeca Serrada Pariente; 'Astro!', de Marga Dorao Moris y Atteneri G. Herrera

El laboratorio ha contado este año de nuevo con un exquisito plantel de tutores (guionistas con múltiples reconocimientos), que son: Diana Rojo (No me gusta conducir, El Ministerio del tiempo); Isa Sánchez (Malaka, Honor), Joaquín Oristrell (Hit, Boca a boca), Pepe Coira (Hierro, Rapa); Yolanda García Serrano (Farmacia de guardia, Hit); y David Muñoz (El espinazo del diablo, Los favoritos de Midas), y Marta Buchaca (Litus, El juego de las llaves).

IsLABentura Canarias es una iniciativa del Gobierno de Canarias, a través de Canary Islands Film y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural; que cuenta con la colaboración de PROEXCA Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A, y con los siete cabildos insulares. Para los premios y reconocimientos finales cuenta con la colaboración de DAMA Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, Movistar+, CIMA Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, Canary Islands International Film Market y Music Library. Otros colaboradores esenciales son el Instituto Cervantes y el Clúster Audiovisual de Canarias. Para este tercer encuentro cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.