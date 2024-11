Dos patrimonios de la Humanidad de Canarias se hermanan este sábado para reivindicar la importancia del legado y la cultura insulares

Canarias/ El silbo gomero recorrerá las calles y monumentos del conjunto histórico de La Laguna para conmemorar el Día Internacional del Patrimonio Mundial, con mensajes de unidad y actividades para todas las edades. La ciudad de La Laguna y el silbo gomero celebran este año el 25 y el 15 aniversario, respectivamente, de sus declaraciones como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, dos importantes legados culturales de las Islas que este sábado se hermanarán para celebrar el Día Internacional del Patrimonio Mundial. Durante toda la mañana, los mensajes silbados enlazarán algunos de los monumentos más destacados del conjunto histórico con mensajes de celebración y unidad, una propuesta que se acompañará de actividades participativas en la calle y de un taller de iniciación a este bien inmaterial para todas las edades.



El concejal de Patrimonio Cultural de La Laguna, Adolfo Cordobés, recuerda que "el próximo 4 de diciembre, celebraremos el primer cuarto de siglo de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, una efeméride en la que reforzamos nuestro compromiso de promover la salvaguarda y difusión del Valor Universal Excepcional (VUE) del conjunto histórico y el mantenimiento de su autenticidad e integridad".

Para Cordobés, "los valores que han convertido a La Laguna en la única Ciudad Patrimonio de la Humanidad del Archipiélago no se encuentran ligados únicamente a unos monumentos o al trazado de las calles, sino que están presentes en todos los bienes culturales, tradiciones y el legado humano de siglos de historia, realidades que trascienden nuestro territorio y que nos unen con tres continentes. Y este Día Internacional hemos querido trazar un puente sobre el mar y compartir la celebración con este importante Patrimonio Cultural Inmaterial, un silbo gomero que también es un símbolo de unión vecinal y que debemos contribuir a salvaguardar y divulgar".

Con esta propuesta, explica el artista Rogelio Botanz, promotor de la iniciativa, "queremos evidenciar y festejar que la ciudadanía de La Laguna ostenta dos patrimonios mundiales de los que debe sentirse orgullosa. Uno, el más conocido, el diseño urbanístico y los inmuebles históricos que descansan sobre esa superficie física que todos podemos pasear y contemplar. El otro es menos evidente, pero está ahí: el silbo gomero que, como bien inmaterial, no descansa en un espacio físico, sino en esos miles de familias gomeras y sus descendientes que, llegados a mediados del siglo pasado desde su isla natal, ayudaron a configurar esta ciudad que hoy somos".

Con este hermanamiento, que cuenta con la participación de la Concejalía de Patrimonio Cultural de La Laguna y de la Asociación Cultural Silbo Gomero, "vamos a convertir el callejero histórico de La Laguna, por unas horas, en cauce por el que caminen los mensajes silbados, para mirar con nuevos ojos esas azoteas, esas torres, esos balcones, esos campanarios desde los que la magia del silbo vuela y estimula las mentes y los corazones", añade Botanz.

La iniciativa contará con silbadores de La Gomera y la presencia de maestros silbadores del Aula Insular en sus distintas sedes locales de La Gomera, Gran Canaria, Tenerife y La Laguna. El programa arrancará a las 10:00 horas con un breve mensaje silbado para anunciar el inicio de la jornada, que partirá de la torre de la Concepción, encadenando silbos a lo largo de la calle La Carrera y desde las alturas de edificios emblemáticos, hasta llegar al balcón de la Casa de los Capitanes.

Cada hora en punto, hasta las 2 de la tarde, se emitirán distintos mensajes silbados con el mismo itinerario y relativos a las efemérides que se celebran en esta jornada, con frases como "Que des la voz pa'bajo, que estamos celebrando el 25 aniversario de la declaración de La Laguna como Patrimonio Mundial por la Unesco"; que "La Laguna y La Gomera hoy caminan de la mano, vuela el silbo por sus calles, patrimonios hermanados", o que "La Laguna acogió a miles de familias emigradas desde La Gomera a mediados del siglo XX".

Talleres para todas las edades

A las 11:30 horas, el Museo de la Historia y la Antropología de la calle San Agustín acogerá dos talleres de aproximación al silbo gomero, tanto infantil como para personas adultas, a cargo de maestros y niñas y niños silbadores, tanto llegados desde La Gomera, como pertenecientes a la Red de centros educativos para la Enseñanza del Silbo Gomero en Canarias.

Otra de las propuestas llamativas de la jornada tendrá lugar entre la 1 y las 2 de la tarde, frente al Teatro Leal. Se trata de los "Telegramas silbados", una demostración de la capacidad del silbo gomero para trasmitir cualquier mensaje no conocido previamente. Se dispondrá una mesa con libros relativos al patrimonio laguneros, entre los que el público elegirá un párrafo para que silbadores y silbadoras los transmitan desde la calle a aquellos situados en el balcón del Teatro.

