La declaración de los Ranchos de Ánimas de Los Arbejales de Teror, Valsequillo y La Aldea como BIC llega al Gobierno de Canarias

De hecho, la historia de este BIC ha tenido un largo recorrido, ya que comenzó a tramitarse en los años 2017 y 2018, a iniciativa de los ayuntamientos de Teror, Valsequillo y La Aldea, y fue precisamente en ese 2018 cuando la Consejería de Presidencia y Patrimonio, con Teodoro Sosa al frente, decretó la primera incoación como Bien de Interés Cultural Inmaterial, de ámbito insular. No obstante, en 2020, el Gobierno canario declaró la caducidad del expediente y, dos años después, en 2022, el Cabildo volvió a activar el procedimiento con un segundo decreto de incoación que, finalmente, fue refrendado este martes por el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias.

Ante este logro, Teodoro Sosa manifestó que esta declaración "no solo es el reconocimiento legal de los sobresalientes valores de la manifestación cultural, sino también es dar visibilidad a este legado cultural y a las comunidades portadoras que lo han mantenido, en su expresión como fenómeno que combina varias tradiciones que se refuerzan en Canarias por su cultura de frontera y mestiza, del significado de la muerte y los espacios de transición como el purgatorio del imaginario religioso cristiano".

Asimismo, recordó que los Ranchos de Ánimas tienen su origen en el siglo XVII, vinculados a las cofradías de las parroquias, y en Gran Canaria existieron en el siglo XIX y en la primera mitad del XX, como en el resto de las Islas, en muchas localidades como Tejeda, Tasarte, Juncalillo/Barranco Hondo o Lomo Magullo, aunque hoy solo sobrevivan los tres ahora declarados BIC.

"Su antigüedad y, en especial, la pervivencia a lo largo de los siglos de una Isla con una transformación cultural profunda en la segunda mitad del siglo XX los convierte en una expresión singular del denominado 'tiempo tradicional y rural', que ha sabido superar los cambios en todos los planos, incluidos el de la espiritualidad y religiosidad popular", reflexionó el consejero, quien también quiso dejar constancia de "su función social y comunitaria, como elemento cohesionador y de mantenimiento de vínculos familiares y sociales en el importante territorio, fundamentalmente rural, que recorren en pueblos, barrios y pagos de los distintos municipios".

Del mismo modo, hizo referencia a su carácter funcional de culto a la muerte; a su motivación de cantar a las ánimas que están en el purgatorio, además de a otras figuras como santos o patronos, familiares vivos, novios, cosechas, animales, así como a la necesidad de mantener vínculos entre los muertos y los vivos y recordó que, en las salidas, se van recogiendo limosnas, para sufragar misas por las almas de los difuntos, que refuerzan la memoria emocional y el recuerdo colectivo de las localidades.

Símbolos, música y espiritualidad

Los instrumentos musicales desempeñan un papel protagonista en los Ranchos de Ánimas y dan fe de la excepcional riqueza musical de fusión ecléctica de unos elementos medievales y orientales que forman parte de la sonoridad de sus salidas y visitas, en especial los de percusión, como las espadas, el triángulo, el tamborcillo, el pandero, las castañuelas y la flauta de caña en La Aldea, y los de cuerda, como la guitarra y el timple.

En este mismo nivel de relevancia se encuentran sus coplas y deshechas, de origen medieval y que, salvo contadas excepciones, han desaparecido en España, como parte también del patrimonio sonoro y de la música popular que contienen, siempre con el respeto debido a las variaciones que se dan entre unas localidades y otras, pero con una estructura troncal.

Otro elemento singular son las dinámicas de los recorridos por las comunidades donde se mantiene, con las visitas a familias en el refuerzo de la práctica de filiación local y de memoria compartida. Así, en las casas de los vecinos, donde se adentran los Ranchos, se celebra una cena comunitaria, con su correspondiente simbolismo. Y dentro de ese convite, los actos principales ya son parte de la liturgia, como el ritual de la copla y la deshecha de cena y la representación de las 'Doncellas doblando el Paño', que es el más importante y más solemne elemento simbólico y litúrgico de purificación, desde su particular topología sexual en que el culto a las ánimas, la rememoración de los difuntos de la comunidad.

Por último, hay que reseñar que el orden de las salidas de los Ranchos en el ciclo del año tiene un carácter solsticial primitivo, ya que se desarrollan todos los sábados de invierno, entre enero y diciembre, desde Santa Lucía a la Candelaria. Y, además, cabe indicar que la limosna se considera un elemento de transacción, es decir, el pago del tránsito al más allá, presente en las culturas antiguas del Mediterráneo y vivo en este modelo de religiosidad, de modo que primero se paga la copla y deshecha que se canta a los difuntos y luego, con esa limosna que se entrega en la Iglesia, se sufraga la misa de Ánimas.