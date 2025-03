Vesna: "En los medios de comunicación siguen predominando los cuerpos delgados, simétricos y sin marcas visibles de enfermedad o transformación"

Gran Canaria/ La creadora imparte en la Casa-Museo Antonio Padrón el taller 'Cuerpos diversos y arte sin estigmas'.

Los estándares de belleza han impuesto durante años una visión limitada del cuerpo femenino, excluyendo a muchas personas que no encajan en esos cánones. Para desafiar estas normas y promover la aceptación de la diversidad corporal, la artista Vesna imparte hasta el día 7 de marzo el taller 'Cuerpos diversos y arte sin estigmas', una iniciativa incluida en la programación 'marzo-Mujer' diseñada por la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, que fusiona diseño y arte como herramientas de reflexión.



¿En qué consiste el taller?

El taller se fundamenta en la exploración del diseño y el arte como medios de expresión y reflexión sobre los cánones de belleza impuestos por la sociedad. Se trata de una iniciativa que busca cuestionar la normatividad de los cuerpos y visibilizar la diversidad corporal, en especial la de aquellos cuerpos grandes o que han pasado por cambios físicos debido a enfermedades, accidentes o cirugías. Además, se genera un espacio de diálogo en el que las participantes pueden compartir experiencias y aportar a una visión más inclusiva y respetuosa de todas las formas corporales.

¿Qué actividades se realizan en el taller?

Durante el taller, las participantes trabajan en la creación de ilustraciones sobre papel y prendas de vestir, como camisetas, faldas, pantalones y bolsos. Además, se emplearán técnicas inspiradas en el Pop Art, utilizando el blanco y negro como base para las creaciones textiles.

Cada persona puede plasmar su visión y mensaje a través del arte, estableciendo una conexión personal con el tema. Como cierre del taller, se llevará a cabo una exposición efímera de las piezas creadas, complementada por el mural que ya está expuesto en la Casa-Museo Antonio Padrón. Aunque esta muestra será temporal, su impacto podrá inmortalizar en fotografías y en la reflexión que despierte en quienes la vean.

¿Cómo se relaciona el diseño con la normalización de cuerpos femeninos?

El diseño y la ilustración son herramientas fundamentales para la representación y la comunicación visual. En este caso, se utilizan para desafiar los estándares tradicionales de belleza y visibilizar cuerpos que han sido históricamente excluidos. A través de la intervención en prendas, se busca representar cuerpos reales en toda su diversidad: cuerpos grandes, cuerpos con cicatrices o amputaciones, cuerpos que desafían la imagen hegemónica de la belleza.

El taller tiene como objetivo que las participantes no solo creen sus propias piezas, sino que también utilicen el diseño como un medio para transmitir mensajes de aceptación, diversidad e inclusión. De este modo, se promueve una percepción más realista y libre de estigmas sobre el cuerpo femenino.

¿Consideras que actualmente no se está logrando una verdadera normalización del cuerpo femenino?

Aunque ha habido avances en la representación de cuerpos diversos en la publicidad, la moda y el entretenimiento, todavía existen barreras que dificultan una normalización real. En la mayoría de los medios de comunicación, siguen predominando los cuerpos delgados, simétricos y sin marcas visibles de enfermedad o transformación.

Para que la normalización sea efectiva, es fundamental un cambio estructural en distintos ámbitos. En la publicidad, la diversidad corporal debe ser una representación realista y no una excepción. En la moda, se deben diseñar prendas que se adapten a todas las tallas y formas. Y en la educación, es imprescindible enseñar desde edades tempranas sobre la diversidad corporal y la aceptación, evitando discursos que fomenten la vergüenza y promoviendo referentes variados en libros de texto y contenido educativo.

¿Cuál es la finalidad de este taller?

Este taller tiene un doble propósito. Primero, busca generar una reflexión crítica sobre los estándares de belleza y su impacto en la autoestima y la percepción del cuerpo. Segundo, pretende ofrecer un espacio creativo donde las participantes puedan expresarse libremente a través del diseño y el arte.

La intervención en prendas y la exposición final no solo son una muestra de arte, sino una declaración contra los estigmas y tabúes en torno al cuerpo femenino. Además, este proceso tiene un efecto multiplicador: las adultas que participen podrán transmitir estos valores de aceptación y diversidad a las generaciones más jóvenes, promoviendo una sociedad más inclusiva y libre de prejuicios.

El taller 'Cuerpos diversos y arte sin estigmas' representa una oportunidad para reflexionar sobre la diversidad corporal y cuestionar los estándares de belleza impuestos. Gracias al arte y el diseño, se abre un espacio de resistencia contra los cánones normativos, en el que cada cuerpo puede ser representado, valorado y celebrado.

