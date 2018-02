La presentación ante los medios de comunicación se llevó a cabo este miércoles [14/02] en la plaza del Ayuntamiento y contó con la presencia del alcalde del municipio, Haroldo Martín; el edil de Cultura, Leo García; el director general de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Luis Rivero y el director del festival, José Pedro Hernández. La plaza del Ayuntamiento, la explanada de la Casa de la Juventud, la calle Pérez Díaz y el Terrero Municipal de Lucha Canaria serán los 4 escenarios que acojan la programación del festival durante los 4 días de espectáculos acrobáticos, teatro y animación para toda la familia. El festival incluye el primer encuentro regional de malabares, una cita dirigida por el campeón del mundo de acrobacias con pelotas de fútbol, Isidro Silveira, a la que podrán acceder todas aquellos amantes del circo que formalicen previamente su inscripción a través del portal www.festivalmalabares.comEl primer festival de circo de calle del norte de Tenerife cuenta con una ficha presupuestaria de 22.000 euros, sufragados a partes iguales entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. Compañías de reconocido prestigio como Sinakt Circus, Reymala, Clownbaret, Vértice y Teatro Kdo, entre otras, serán las protagonistas de recrear todas las funciones gratuitas que integran la primera edición de "Malabares". Mary Hernández ha sido la encargada de confeccionar el cartel y el programa 2018 de esta iniciativa, un producto cultural que pretende convertirse en referente de las artes circenses en el Archipiélago Canario y que hará posible que durante las próximas semanas La Victoria de Acentejo brinde a vecinos y visitantes una imagen colorida y en permanente movimiento.

Actividades

JUEVES 1 DE MARZO DE 2018

19:00 h: ZONA 3. PASACALLES DE LAS PIRÁMIDES de Teatro KDO - TENERIFE.

20:00 h: ZONA 2. ACTO INAUGURAL a cargo de autoridades y director de MALABARES 2018.

20:30 h: ZONA 2. Espectáculo LO MEJOR DE LO PEOR de ABUBUKAKA - TENERIFE.

VIERNES 2 DE MARZO DE 2018

EL GRAN CIRCO INFANTIL

10:30 h: ZONA 3. Espectáculo ON ROAD, de la compañía LA RUE CIRCUS - TENERIFE.

De 10:00 a 12:00 h: ZONA 2 TALLER DE MALABARES, impartido por Isidro Silveira. Campeón del Mundo de Malabares con pelotas de futbol. RECORD GUINNESS MUNDIAL de resistencia haciendo malabares con 5 balones - BARCELONA.

11.00 h: ZONA 4 EL GRAN CIRCO, de "KOMBA PRODUCCIONES" dirigido a escolares de 3 a 9 años - TENERIFE.

12:00 h: ZONA 3. Espectáculo STROMBOLI, de BOLINA TÍTERES - GRAN CANARIA - TENERIFE.

18:00 h: ZONA 1. DOS PAYASOS, de la compañía CLOWNBARET - TENERIFE.

19:00 h: ZONA 2. THE POWER OF THE 80´s a cargo del Clown EDDY EIGTHY - VALENCIA.

19.30 h: ZONA 3. MUNTU, LA DANZA DE LOS DIOSES de la compañía BOLINA TÍTERES - GRAN CANARIA - TENERIFE.

20.00 h: ZONA 2. BARROCO CLASIQUE, de la compañía SINAKT CIRCUS - ITALIA.

21.00 h: ZONA 1. CAMBUYÓN QUARTET, de la compañía ENLACE SERVICIOS CULTURALES - TENERIFE.

SÁBADO 3 DE MARZO DE 2018

EL GRAN CIRCO MALABAR

DE 10:00 a 20:00 h: ZONA 2. 1º ENCUENTRO REGIONAL DE MALABARISTAS. Acrobacias, charlas formativas y encuentros de convivencia entre malabaristas de todas las Islas.

DE 10:30 A 20:00 h: ZONA 2. SESIÓN DE DJ durante todo el encuentro.

11:00 h: ZONA 2. PONENCIA Y MASTERCLASS DE ISIDRO SILVEIRA, malabarista y Showman.

12:00 h: ZONA 4. CLOWNEANDO de la compañía REYMALA - TENERIFE.

13:00 h. ZONA 3. ALEHOPI, de la compañía ALEHOP - GRAN CANARIA.

17:00 h: ZONA 1. CLOWNBATE, de la compañía CLOWNBARET - TENERIFE.

17:30 h: ZONA 3. ZANCUDAS ANIMACIÓN paseo en zancos con globoflexia.

18:30 h: ZONA 4. FLY ON FIRE, de la compañía SINAKT CIRCUS - ITALIA.

19:30 h: ZONA 3. STEAMPUNK de la compañía JASTER Y LUIS PRODUCCIONES - TENERIFE.

20:00 h: ZONA 4. THE POWER OF THE 80´s a cargo del Clown EDDY EIGTHY - VALENCIA.

20:00 h: ZONA 3. STRONGER, de la compañía REYMALA - TENERIFE.

21:00 h: ZONA 1. NEÓN CIRCUS a cargo de LA RUE CIRCUS - TENERIFE.

DOMINGO 4 DE MARZO DE 2018

EL GRAN CIRCO EN FAMILIA

11:00 h: ZONA 4. COMEDY SHOW de YIYOLO STRATO - TENERIFE.

12:00 h: ZONA 2. A CIEGAS de la compañía VÉRTICE - ARGENTINA - TENERIFE.

13:00 h: ZONA 3. CON FALDAS Y A LO LOCO, de la compañía teatro KDO - TENERIFE.

ZONAS

ZONA 1: TERRERO MUNICIPAL DE LUCHA CANARIA. C/Añate S/N.

ZONA 2: EXPLANADA CASA DE LA JUVENTUD Y DEL ARTE.

ZONA 3: CALLE PÉREZ DÍAZ.

ZONA 4: PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.

+información: www.festivalmalabares.com

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.