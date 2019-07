"El día que los niños no sepan lo que es una folía perderemos nuestra identidad"

Gran Canaria/ Los niños y niñas han sido los protagonistas de la conferencia de Manuel Pérez que ha cerrado la última jornada del Campus de Etnografía y Folclore que impulsa la ULPGC. La Agrupación Coros y Danzas de Ingenio ha recibido un más que merecido homenaje por su 70 aniversario en la última conferencia del campus de Etnografía y Folclore de la ULPGC, enmarcado en la XXIV edición del Festival Internacional de Folclore 'Muestra Solidaria de los Pueblos'.



Manuel Pérez Rodríguez, miembro de la Asociación Española de Etnología y Folclore y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (SCIC), acompañado de David Castellano y Obdulia Artiles, presidente y secretaria respectivamente de Coros y Danzas de Ingenio, comenzó la conferencia afirmando que el caso de la citada agrupación es único. "Lo que han conseguido y perpetuado en el tiempo estos hombres y mujeres es digno de admiración. Ingenio es un icono de Gran Canaria y de toda Canarias, es algo que representa el archipiélago y tenemos que estar orgullosos de ello. El día que los niños no sepan lo que es una folía, una polka, perderemos nuestra identidad, mientras siga existiendo Coros y Danzas de Ingenio eso no pasará".

Esta agrupación tiene su germen en febrero de 1949 en la Sección Femenina de la Falange. En sus inicios Aurora Cruz, delegada de la Sección Femenina y su secretaria, María Luisa Artiles, se dedicaron a recoger, recuperar y conservar el folklore, especialmente los cantos y bailes_ en trance de desaparecer procurando su rehabilitación y arraigo en su forma más pura y original. "En ese momento en Gran Canaria había mucho analfabetismo y sobre todo en las mujeres. Aurora y Mª Luisa, apoyadas posteriormente por Manuel Sánchez, fueron auténticas feministas que buscaron dignificar el papel de la mujer. No solo se dedicaron a recuperar bailes y cantos tradicionales sino que también enseñaron a leer, escribir, bordar y coser e hicieron desde Ingenio la mejor escuela de artesanía de la isla", indicó Pérez, que aseguró que la labor de este "triunvirato" fue fundamental en la juventud de los años 50 y 60 que aprendió desde pequeños el amor y el respeto a las tradiciones.

Manuel Pérez aseguró que cumplir 70 años es un éxito de Coros y Danzas que se ha conseguido gracias a tres elementos que se dan en la Villa de Ingenio: "Un grupo de personas que han seguido manteniendo esos ideales, luego está el pueblo que siente orgulloso de Coros y Danzas y lo siente como algo propio y por último, que no menos importante, el apoyo del ayuntamiento que siendo del partido político que fuera siempre han estado al pie del cañón. El único lugar de Canarias en el que se da esto, es Ingenio. Ojala hubiera más Ingenios en Canarias".

Con la llegada de la democracia Coros y Danzas sale de la isla llevando el nombre de Ingenio por los cuatro puntos cardinales y convirtiéndose en uno de los grupos folklóricos más importantes de España. En la actualidad lo componen 100 personas divididas en tres categorías, según edades, que van desde los 4 a los 75 años. "Han conseguido algo muy importante que es crear cantera y fomentar identidad. Estos niños están bebiendo de la tradición ingéniense, por lo que la cuidarán y a su vez la transmitirán", asegura Manuel Pérez.

16 niños, que forman parte de la familia de Coros y Danzas de Ingenio, participaron en la última jornada del campus resumiendo a través de poemas, dibujos y versos lo que significaba para ellos la agrupación folclórica. "Sin pasado no hay presente, sin presente no hay futuro. Mimamos, cuidamos y formamos en valores para continuar con este legado desde 1949", concluyó Obdulia Artiles, secretaria de Coros y Danzas de Ingenio.

