Doblete de la palmera Fátima Pérez, ganadora del II Concurso Literario Juan Antonio Cabrera Ramos #Hoynoperderé

1º Premio: "Hazlo como si fueras a morir mañana" de Fátima Pérez.

2º Premio: "Lento" de Conchi Botella.

3º Premios:

•"De tal palo" de Elena Bethencourt.

•"Huesos de cristal" de Ana Tejera.

•"Gritos de Esperanza" de JC Luzardo.

•"Me llamo Abidemi" de David Rodríguez del Rey.

Accésit de no residente: "Hoy no perderé" de Adeli Gutiérrez.

Este año y como novedad se ha querido fomentar la creación artística. Por ello este año se han premiado a las mejores ilustraciones que son de:

1º Fátima Pérez

2º María Tereza Suarez

3º Mathuca Vinicius

La relación de ganadores está publicada en la página web ww.atletassinfronteras.com y redes sociales, así como también el resto de los relatos.

Enhorabuena a las premiados/as y gracias a todas las personas que han participado de una manera u otra este año (embajadores, socios, amigos, voluntarios, etc...), llenando de grandes historias los corazones. También decir que ASF continúa en la búsqueda de sponsor/es (premios, elaboración, edición...) para todo lo que conlleva esta II Edición del libro.

La palmera Fátima Pérez, ganadora este año del certamen y una vez enterada, "la apuesta que hace Atletas Sin Fronteras en este concurso es una motivación para cualquier persona. El poder escribir de algo tan íntimo y enviarlo de una manera tan accesible como son las redes lo hace aún más fácil. Creo además, que apostar por la integración de esta manera y por este tipo de temática es un valor añadido que ratifica aún más la valía de dicho concurso. Para mí ha sido una auténtica sorpresa verme junto a las palabras de "Primer Premio" y a la vez, un orgullo enorme. He escrito sobre una enfermedad rara, la Fibromialgia, una enfermedad que me afecta a mí y a muchas personas pero que era una auténtica desconocida y que estamos intentando dar visibilidad aquí en la isla de la Palma. Lo más importante para mí es el mensaje que he querido dar con mi participación y que espero que llegue al máximo número de personas y que, con ello, ese intento de gestar un compromiso de presencia dentro de la sociedad sea posible. Dar las GRACIAS a todos los que han hecho este concurso posible."

Alba Alayón, miembro del jurado este año,"#HoyNoPerderé no es solo un certamen donde se valora la creación literaria. Se trata de historias personales de superación, vivencias reales en primera persona. Cada texto lleva un trocito del alma de su autor y eso hace que la labor de valorar los trabajos sea durísima. Sin duda, haber formado parte del jurado de este certamen ha sido una experiencia maravillosa."

El presidente de ASF, Faustino Afonso, nos hace una valoración en general, "Termina la segunda edición de nuestro concurso de historias de superación Juan Antonio Cabrera Ramos #HoyNoPerderé con un montón de nuevas historias que merecen ser contadas. Estamos muy felices. Es genial lo que estamos consiguiendo, conectar historias y conectar personas a través de los relatos es algo increíble. Este año la participación ha vuelto a ser genial y estamos muy orgullosos de seguir con este proceso cultural e inclusivo que es #HoyNoPerderé.

Todo gracias a todas las personas que creen en nuestro proyecto de ASF. Quiero agradecer a todos los participantes de corazón no sólo por participar sino por emocionarnos a todos los que hemos leído los relatos. Es increíble cuántas historias emocionantes y cuántas persona maravillosas nos ha permitido conocer #HoyNoPerderé."