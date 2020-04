El Gobierno de Canarias promueve diferentes acciones online en torno al Día del Libro

Revista monográfica Josefina de la Torre

Entre las actividades impulsadas se encuentra la publicación y difusión de la revista monográfica que cada año se lanza en el marco de las Letras Canarias, este 2020 dedicado a Josefina de la Torre (1907-2002). La revista estará alojada desde el día 23 en la web del Día de las Letras Canarias -y compartida en su página de Facebook-, y a través de ella podrá hacerse un recorrido por la vida y la obra de la autora de libros como 'Versos y estampas' o 'Marzo incompleto', así como conocer sus múltiples facetas artísticas de la mano de distintos expertos que abordan su obra, y leer una selección de sus poemas.

Como complemento a la monografía, se difundirá también material divulgativo sobre la autora, que en otras ediciones han sido un conjunto de paneles que integran una exposición itinerante por diferentes centros de las islas y que este 2020, por razones obvias, de momento no podrá realizarse, de ahí su lanzamiento virtual. A todo ello se podrá acceder también desde las redes sociales de las Letras Canarias y del área de Cultura del Gobierno.

'Palabras mayores'

El Día del Libro es también la fecha elegida para el estreno de la serie 'Palabras mayores', un proyecto de Biblioteca de Canarias (cabecera de la Red BICA) en colaboración con Canarias Cultura en Red. Se trata de un proyecto audiovisual que consiste en la grabación de entrevistas en profundidad con figuras destacadas de la literatura en Canarias. La serie comienza con Isabel Medina (Hermigua, 1943), que fue la protagonista del Día de las Escritoras 2019, y a la que seguirán, en próximas entregas, el Premio Canarias de Literatura Ángel Sánchez y la poeta Elsa López.

Las entrevistas serán publicadas en el canal de YouTube de la Biblioteca Pública del Estado (BPE) en Santa Cruz de Tenerife y difundidas en las redes sociales de ambas BPE, de Cultura del Gobierno y de los centros que integran BICA.

Reconocimiento a los servicios esenciales

También el Día Internacional del Libro constituye una oportunidad para agradecer y homenajear a quienes trabajan en sanidad, seguridad, transportes, alimentación y otros servicios esenciales para el bienestar y cuidado de la ciudadanía en estas semanas difíciles. Bajo el lema 'Como los libros... ¡tú eres imprescindible!', la Red BICA (Bibliotecas de Canarias) ha invitado a profesionales de estos sectores a compartir, en formato microvídeos, qué libro ha sido imprescindible en sus vidas. Estos contenidos formarán parte de un vídeo colaborativo global que se difundirá también en el marco del Día del Libro en las redes sociales de las BPE y Red BICA.

Arte para leer

Desde hace varios años el Centro de Arte La Regenta de la capital grancanaria organiza durante la semana del Día del Libro su ya tradicional bookcrossing por distintos lugares emblemáticos de la ciudad, en el que "libera" catálogos de exposiciones producidas por el Gobierno canario con una antigüedad mínima de 10 años. Una manera diferente de aproximarse al mundo del arte, al tiempo que fomentar la lectura como objetivo primordial de cada 23 de abril.

Una acción que este año, lógicamente, no puede realizarse por lo que, en su lugar, "liberará" uno de estos catálogos para su descarga y lectura online, desde las redes sociales de La Regenta. En concreto, el de la exposición 'Espacio privado, espacio imaginado', que se exhibió en el centro grancanario en el último cuatrimestre de 2010, comisariada por Ángeles Alemán. Una colectiva que proponía una reflexión sobre el espacio privado, sea o no doméstico, y la fascinación que ejerce sobre nuestra percepción. Incluía obras de Monique Bastians, Karina Beltrán, Darya von Berner, Teresa Correa, Miriam Durango, Ouka Leele, Gabriel Ortuño, Martín Sampedro, Montserrat Soto y Miwa Yanagi.

Otras acciones

En paralelo a todo ello, desde el área de Educación de la misma Consejería, se complementará toda esta oferta con la difusión, en las redes de Educación GobCan, de recomendaciones de lectura para el público infantil y juvenil. Además, contribuirán a los objetivos de 23 de abril, desde estos mismos canales, con la recopilación y redifusión de contenidos que entidades públicas y privadas de Canarias comparten estos días en torno al Día del Libro.

Por último, desde las BPE de ambas provincias se está terminando de tramitar el lanzamiento de tres clubes de lectura digitales, a través de la plataforma eBiblioCanarias, que verán la luz en próximos días.

