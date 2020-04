Santa Cruz apoya la Cultura con un paquete de medidas para el sector

Santa Cruz de Tenerife/ Con ellas se pretende ayudar a la economía naranja que genera en Canarias el 2% del Producto Interior Bruto y emplea a cerca de 25.000 personas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ultima, a través del Organismo Autónomo de Cultura, una batería de medidas en apoyo al sector cultural chicharrero tras la paralización de las actividades culturales a consecuencia de la declaración del estado de alarma. Se trata de un paquete de 8 propuestas algunas de las cuales ya se han puesto en marcha.



Un ejemplo en este sentido es la agilización de la tramitación de los expedientes de pago a proveedores. Desde mediados de marzo se ha priorizado el abono pendiente de proveedores y actuaciones culturales realizadas. De esta manera desde que se declarara el estado de alarma se han liquidado facturas por un valor de 140.306 euros. Lo que supone a juicio de la concejala de Cultura, Matilde Zambudio, "un balón de oxígeno para empresas y compañías culturales que han recibido liquidez en sus cuentas".

Tampoco se ha paralizado completamente la actividad cultural en el municipio. Algo que se ha conseguido gracias a la implicación del sector que nos sigue sirviendo de contenidos tanto para la Biblioteca Municipal como para el Teatro Guimerá por lo que se han podido llevar a cabo cuentacuentos online, talleres de dibujo al igual que actuaciones teatrales, musicales o de títeres que se llevan a cabo cada fin de semana a través de las redes sociales de La Cultura en Santa Cruz y Teatro Guimerá para que chicharreros y chicharreras, puedan seguir accediendo a la cultura, durante el estado de alarma. Esto supone seguir operando con las compañías y empresas ligadas al sector cultural.

Como tercera medida el Organismo Autónomo de Cultura pondrá en marcha una línea de subvenciones por un importe de 68.000 euros que se destinará a apoyar diferentes proyectos culturales. Un expediente que se encuentra en un avanzado estado de desarrollo, en su última fase de tramitación, con el objetivo de que lo antes posible pueda comenzarse a realizar las solicitudes para que cualquier asociación o empresa cultural, pueda optar a presentarse y financiar económicamente proyectos culturales, para los chicharreros y chicharreras.

También se está reprogramando la actividad en el Teatro Guimerá junto a compañías y asociaciones canarias con la consigna de hacer una apuesta decidida especialmente por las compañías canarias, como muestra del compromiso con el sector cultural del archipiélago que se encuentra, en estos momentos, en una situación adversa por la paralización de la actividad. En esta línea, no solo se procederá a cerrar nuevas fechas con las compañías canarias sino que se contratarán nuevas actuaciones, para reforzar el compromiso con el sector cultural canario, que serán protagonistas en los últimos meses del año, siempre y cuando la situación lo permita. Por otro lado, respecto a la programación prevista de festivales o ferias culturales, como puede ser Tenerife Noir o la Feria del Libro, entre otros, se trabaja en fijar nuevas fechas. Lo mismo sucede con la programación de actividades culturales en los barrios, donde se ha combinará una oferta variada de actuaciones para todos los públicos como rutas sobre patrimonio histórico por los distritos de Santa Cruz.

En este sentido, Matilde Zambudio pone de relieve que "la economía naranja es un nicho de negocio para Santa Cruz de Tenerife. Crea empleos directos, cerca de 25.000 en toda Canarias y genera el 2% del Producto Interior Bruto del Archipiélago, pero es que además si sabemos potenciarlo y que se convierta en atractivo turístico y referente de nuestro municipio ayudaremos a crear otro tipo de empleos en el sector servicios".

Desde que se decretó el estado de alarma y la obligación de confinamiento se optó desde Cultura por suspender el cobro de las mensualidades a los alumnos de la Escuela Municipal de Música, que comprende el periodo desde el pasado 11 marzo y mientras dure el estado de alarma, lo que supone un balón de oxígeno, para la economía de las familias. Sin embargo, no se ha dejado de lado la formación musical, gracias al trabajo de los profesores que se mantienen en contacto con los alumnos a través de consultas vía email o incluso imparten clases con videoconferencias para realizar actividades musicales de apoyo al trabajo que se ha realizado durante el curso. También se ha suspendido el cobro de las mensualidades de los Talleres Culturales, salvo aquellos cuya actividad si se ha podido realizar, sin problema, de manera telemática.

Como sexta medida se ha puesto en marcha de un canal de comunicación para el tejido cultural chicharrero con el objetivo de que compañías, asociaciones o empresas culturales del municipio de Santa Cruz puedan hacer cualquier propuesta, sugerencia o consulta ante la presente situación, peticiones que podrán cursar a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

No menos importante va a ser la reprogramación de las diferentes salas de arte con las cuenta el municipio e incluso la puesta en marcha este año de la Bienal de Artes Plásticas.

También se encuadra dentro de este paquete de medidas de apoyo al sector cultural la agilización de las licitaciones pendientes en el Organismo Autónomo con las que se pretende regularizar los servicios contratados respecto al Teatro Guimerá, Salas de Artes, equipamiento para bibliotecas municipales, servicios de publicidad y medios de comunicación, así como, para el inventario etnográfico de Anaga y el Suroeste.