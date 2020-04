Los libros para ciegos de la ONCE sí salen a la calle para mostrar su modelo de acceso a la cultura y la educación

Nacional/ Con motivo del #DíadelLibro, la web publicará dos títulos de literatura clásica y algunos cuentos para niños. Juan Gómez Jurado es el autor preferido durante el confinamiento.



Las personas ciegas tienen en el acceso a la lectura uno de sus principales aliados para acceder a la cultura y a la educación y, por ello, la Organización se vuelca estos días en impulsar su Biblioteca Digital ONCE (BDO), centrada en el ocio, y en dar prioridad a las demandas de estudiantes ciegos, para que mantengan el curso, desde primaria a la universidad.

Para demostrar cómo leen las personas ciegas, el Servicio Bibliográfico de la ONCE, autor de las adaptaciones en braille y/o sonoro, permitirá subir estos días a la web varios de los tradicionales audiolibros clásicos que leen las personas ciegas e incluso algunos cuentos, grabados específicamente para esta ocasión.

Así se garantiza estos días el acceso de las personas ciegas a la lectura como principal fuente de acompañamiento y libertad, muy en especial de cara a las personas mayores que están solos y tienen mayor dificultad para acceder a la tecnología. Así como de los estudiantes, una garantía para su inclusión efectiva.

El gran centro bibliográfico online (de acceso restringido) es la Biblioteca Digital, que cuenta con un fondo documental de más de 60.000 títulos, del que se benefician cada año más de 9.000 personas con discapacidad visual, que realizan más de 336.000 descargas anuales.

Para seguir impulsando la cultura en conmemoración con el Día del libro (23 de abril) y durante toda la semana, la web de la ONCE subirá dos obras cada día, incluyendo títulos clásicos como "La casa de Bernarda Alba", "Los pazos de Ulloa", "La vida es sueño", "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha" o "La vuelta al mundo en ochenta días", entre otros.

Cualquier persona podrá acceder a la grabación estos días y sabrá cómo lo hacen habitualmente personas ciegas a través de sus teléfonos móviles u otros dispositivos que les permiten escuchar las obras, grabadas por maravillosos lectores; imprimirlas en braille o tinta en grandes caracteres, etc., cada cual en función de sus necesidades y gustos.

Juan Gómez-Jurado, el autor preferido durante el confinamiento

En los últimos dos meses, la Biblioteca Digital ONCE ha experimentado un destacado incremento de solicitudes de descarga de libros, concentradas en buena parte en los días de confinamiento.

Entre los títulos y autores preferidos, sobresale las descargas de dos obras de Juan Gómez-Jurado; "Loba negra" (1.040 veces) y "Reina roja" (648 veces); junto a él títulos como "Terra Alta", de Javier Cercas (descargado 1.172 veces), "Las hijas de la Tierra", de Alaitz Leceaga (descargado 855 veces), "La danza de los tulipanes", de Ibon Martín Álvarez (736 veces) o "La cara norte del corazón", de Dolores Redondo (714 veces).

El fondo documental de la BDO es totalmente accesible para las personas ciegas o con discapacidad visual grave y se encuentra disponible en formato de audio digital accesible (Daisy) y en formato TLO para su descarga en Braille.

Para la ONCE resulta de especial interés fomentar al acceso de las personas ciegas y con discapacidad visual a la lectura, como vía necesaria en su plena integración. En estos momentos, además, los libros se han convertido en una gran compañía, cada párrafo, cada palabra traslada a los lectores a un sin fin de escenarios, a mundos imaginarios o experiencias vitales, que son la ventana por la cual, se pueden encontrar esos espacios de libertad y de evasión, tan necesarios en el escenario actual y las personas ciegas no pueden quedarse fuera esta opción.

Obras abiertas a los ciegos de todo el mundo

Desde el pasado mes de octubre, el fondo documental de la Biblioteca Digital ONCE está a disposición de los 285 millones de personas ciegas que hay en el mundo, gracias al Tratado de Marrakech, impulsado por la Unión Mundial de Ciegos (UMC) -de la que la Organización es miembro- y que adoptó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en junio de 2013.

En virtud de dicho Tratado, la Unión Europea autorizó a España, representada por la ONCE, a poner a disposición de usuarios y entidades autorizadas de todo el mundo su acervo bibliográfico adaptado y accesible a personas ciegas o con deficiencia visual de todo el mundo. A día de hoy, se trata de cerca de 34.000 títulos en formato Daisy, 27.000 en formato braille y más de 3.000 partituras. Un fondo al que se puede acceder a través de la página web https://www.once.es/internacional/tratado-de-marrakech/tratado-de-marrakech

Libros para América Latina

En estos días, además, otra las iniciativas ha sido la puesta a disposición de las personas ciegas de Latinoamérica, a través de la página web de la Fundación ONCE de Ayuda a América Latina (FOAL), algunos títulos de la Literatura Clásica que han pasado ya a formar parte del dominio público, en formato sonoro.

