Valsequillo mejora la Biblioteca Municipal "Benito Pérez Galdós"

De hecho, la cubierta inclinada de planchas de policarbonato tiene goteras y, además, la radiación solar ha hecho que pierda transparencia y tenga un color amarillento, todo esto hace que el espacio no cumpla con las condiciones de salubridad y habitabilidad necesarias, por ello, el proyecto plantea instalar un nuevo lucernario con doble acristalamiento y carpintería auto portante de aluminio.

Una actuación que plantea la mejora de luz con la apertura de unas ventanas en la tercera planta, hacia la terraza exterior del edificio, mejorando la ventilación e iluminación del espacio y permitiendo un mayor ahorro energético, al poderse beneficiarse, durante las horas diurnas, de más luz natural. Igualmente se plantea cambiar las puertas dobles de los balcones de la primera planta, dado que la carpintería está obsoleta, y es que los cierres no encajan y entra el aire y el agua por las juntas. Unas puertas que serán sustituidas por otras que mantengan la composición inicial pero realizadas con carpintería de PVC.

El Ayuntamiento de Valsequillo adquirió este edificio en el año 2003, una casa en la que habitaba la familia de Panchito Benítez y que en la parte baja regentaba una de las tiendas donde se repartió alimentos por medio de las cartillas de racionamiento después de la Guerra Civil Española. Un edificio emblemático que con este proyecto no solo mejorará su funcionalidad sino también su conservación.