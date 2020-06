El Teatro Guimerá devuelve el importe de 324 entradas de los espectáculos suspendidos por el estado de alarma

Santa Cruz de Tenerife/ El total de dinero reintegrado en los primeros días de apertura de las taquillas ascendió a 12.819 euros. En todo momento se han mantenido las medidas de seguridad.

La taquilla del Teatro Guimerá devolvió durante los pasados lunes y martes el importe de 324 entradas de espectáculos suspendidos por la crisis de la covid-19.

En estos dos primeros días de apertura, realizado exclusivamente con esta finalidad, el montante total reintegrado a los ciudadanos que habían realizado las compras ascendió a 12.819,25 euros. La afluencia de público ha sido notable, principalmente en horas de la mañana y en todo momento se respetan las medidas de seguridad. Para ello, el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha instalado en el suelo señalizaciones marcando las distancias mínimas que debían ser mantenidas entre personas que hacían cola. En la ventanilla de la taquilla también se ha dispuesto un dispensador de gel hidroalcohólico para que los usuarios puedan proceder a desinfectarse las manos una use el terminal de tarjetas de pago o el dinero en efectivo. En ningún momento se han llegado a crear grandes colas.

El horario que se ha establecido para atender al público es de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. En taquilla se devuelve el importe de las entradas que en su día fueron pagadas en la misma, para lo que es necesario presentarlas. Las que fueron adquiridas a través de las plataformas de internet ya han sido abonadas por el mismo sistema. Actualmente quedan aún pendiente de devolución 900 entradas aproximadamente..

Como ya informamos, la relación de espectáculos que fueron suspendidos es la siguiente 'Intocables' (13 y 14 de marzo), 'Jauría' (27 y 28 de marzo), Concierto de Aldina Duarte -fado (3 de abril), 'Eurípides no me Sófocles que te Esquilo (17 de abril), 'A vueltas con Lorca' (18 de abril), 'Fábula del topo, el murciélago y la musaraña' (25 de abril), 'Canarias, no sólo plátanos' (29 de abril), concierto Atom String Quartet-Jazz (30 de abril), 'Escenas de la vida conyugal (del 1 al 5 de mayo) y ''Festejen la broma' (prevista para el 3 de julio).