'Las Alegrías', de Paula Quintana, ganadora del Premio Réplica, llega al Guiniguada

Canarias/ La bailarina ofrecerá este sábado 6 su potente espectáculo con un aforo limitado y con el mismo protocolo aplicado en la reapertura del espacio.

La programación de junio incluye otros tres eventos en directo y dos de carácter online.



El Teatro Guiniguada ultima los preparativos para acoger el segundo espectáculo que organiza en directo con público en este periodo de desescalada de la crisis sanitaria. Será el próximo sábado 6 de junio, con el potente montaje de danza 'Las Alegrías', de Paula Quintana, ganadora del último Premio Réplica a la mejor interpretación, que se ofrecerá con aforo limitado a 30 butacas y el mismo protocolo de seguridad aplicado hace unos días con ocasión de la reapertura del espacio.

El Gobierno de Canarias, titular de este escenario, recupera así la función que tenía prevista para celebrar el Día de la Danza a finales de abril y que ahora se podrá disfrutar en directo. Programado para las 20.30 horas, las entradas para esta función están disponibles exclusivamente online, en entrees.es, al precio de 10 euros.

Con este espectáculo se reanuda además la programación de junio, en la que se contemplan otros tres eventos en directo que tienen como protagonista al humorista Kike Pérez, la banda canaria Alexis Alonso Quartet y la compañía Delirium Teatro. A ello se suman dos iniciativas online: Domingos de Autoría, con Severiano García Noda y Soraya González de Delirium, y Jueves de Masterclass, con el saxofonista Ernesto Aurignac.

'Las Alegrías' de Paula Quintana

Paula Quintana traerá al escenario del Guiniguada una pieza de danza sobre la alegría como potencia generadora, transformadora y revolucionaria. Un diálogo bailado entre dos cuerpos: el cuerpo vivo y latente de la bailarina y un cuerpo mágico y celeste que concentra la energía y la pulsión poderosa de la vida. Una fórmula coreográfica y un mensaje que también ha sido reconocido este año con cuatro candidaturas a los Premios Max 2020.

Una 'alegría' que para Paula Quintana cobra ahora 'más sentido que nunca por su contenido y su carga emocional'. Es un solo acompañado -o una instalación coreografiada- sobre la alegría como posicionamiento vital y político que nos revela, además, el salto comprometido de una artista decidida a dejarse transformar por la vida y por los escenarios. Un viaje escénico a través de un cuerpo sensible y desplegado que se recoge y que se eleva, concentrando toda la potencia creadora, femenina y misteriosa de las alegrías.

La alegría como energía en potencia, generadora, física y transformadora. No hablamos de diversión. No hablamos de "estar bien".

La alegría como un sentimiento que se hace irremediablemente físico. Nos devuelven al cuerpo del que llevamos siglos queriendo escapar. Nos atan a la velocidad de un pulso que se acelera. Como un golpe profundo. Un golpe físico que genera una contagiosa onda expansiva a su alrededor.

Protocolo de seguridad

Se recuerda que para garantizar la seguridad de espectadores, trabajadores del teatro y artistas, esta función se llevará a cabo siguiendo un estricto protocolo con las medidas de prevención recomendadas por Salud Pública. En este sentido habrá dispensadores de base alcohólica situados en la puerta de a acceso y será el propio personal del teatro quien acomodará a los espectadores en las zonas preasignadas para garantizar la distancia de seguridad, hasta completar el aforo de 30 butacas. El uso de mascarillas es obligatorio.

Paula Quintana

Creadora, actriz, bailarina. Alterna el trabajo con compañías con su carrera como creadora basada en un lenguaje propio que fusiona el lenguaje textual con la danza en una comunicación visceral.

Primer premio III certamen Europeo Mujer Creadora Contemporánea 2016, recibe el premio Especial a la Mejor Artista/Creadora Emergente "por la madurez mostrada para integrar danza y teatro, con espectáculos depurados y con grandes posibilidades de proyección", Feria Umore Azoka 2015, Vizcaya. Artista residente en el CDC de los Teatros del Canal de Madrid.

Nacida en Tenerife, se forma desde la infancia en danza clásica, contemporánea y flamenco. Tras licenciarse en Arte Dramático se traslada a Madrid continuando con su formación como actriz y bailarina, colaborando con importantes directores y coreógrafos. Todo ello la lleva a trabajar en diferentes montajes audiovisuales, de teatro y de danza, dentro y fuera de España.

Como creadora, destacan las obras «Siempre, en algún lugar» (2017), «Latente» (2015), «Amarga Dulce» (2015), «A Cielo Abierto» (2015), «Pieles» (2014). Además, realiza piezas site-specific para festivales e instituciones dentro y fuera de España así como talleres y masterclases.

Su último trabajo Las alegrías (junio 2019) cuenta con un equipo multidisciplinar con artistas como Javier Cuevas, Óscar G.Villegas , Cube Bz , Roy Galán entre otros. Con el apoyo de Teatros del Canal Madrid, Auditorio de Tenerife, fest. Tercera Setmana de Valencia, Teatro Principal de Palma.

