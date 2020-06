Santa Cruz abre el plazo de solicitudes de subvenciones para el apoyo a la actividad cultural

El objetivo prioritario de estas subvenciones es facilitar a los beneficiarios la realización de sus propuestas, financiando la producción, difusión, diseño o creación de actividades y eventos culturales que se consideren de particular interés y/o, contribuyan a la consecución del equilibrio en la oferta cultural del municipio capitalino.

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles, concretamente del 23 de junio al 20 de julio de 2020, ambos inclusive. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses, computados a partir de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para la concesión de estas subvenciones se valorará la calidad, solvencia artística y técnica de las actividades para las que se solicita la subvención. Asimismo se computará el grado de innovación, singularidad, originalidad y riesgo del proyecto. También se tendrá en cuenta el desarrollo del proyecto en barrios y distritos del municipio de Santa Cruz de Tenerife, la puesta en valor de creadores y artistas locales y actividades culturales accesibles a todas aquellas personas con movilidad o comunicación reducida o con cualquier otra limitación, tengan éstas carácter permanente o transitorio.

La determinación de la cuantía objeto de las subvenciones tendrá lugar conforme a tres categorías: apoyo a eventos culturales, apoyo a centros artísticos, culturales y artes escénicas, y apoyo a eventos culturales (festivales, ciclos, exposiciones) en el medio rural

En el caso del apoyo a eventos culturales (festivales, ciclos, exposiciones...) el presupuesto total asciende a 54.000 euros que se repartirá, por orden de puntuación de los seis proyectos seleccionados, en una partida de 16.000 euros, una de 15.000, tres partidas de 6.000 euros y una de 5.000.

Para el apoyo a centros artísticos y culturales y artes escénicas (programación cultural escénica/ espacios físicos escénicos) se concederán subvenciones por un importe total de 21.000 euros repartidos entre tres proyectos que recibirán, por orden de clasificación, 8.000, 7.000 y 6.000 euros.

Para el apoyo a eventos culturales (festivales, ciclos, exposiciones) en el medio rural se destinan un total de 9.000 euros repartidos en dos proyectos que recibirán 5.000 y 4.000 euros respectivamente.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo a los criterios establecidos en las bases reguladoras y las ayudas serán concedidas por el Consejo Rector del Organismo Autónomo de Cultura. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de seis meses, a contar desde el día siguiente de la presentación de la solicitud. Los/as interesados/as podrán entender desestimadas las solicitudes por silencio administrativo, si transcurrido dicho plazo no se hubiere dictado y notificado resolución expresa.

Podrán ser beneficiarios, y por tanto solicitar las subvenciones previstas, las empresas privadas, trabajadores autónomos y empresarios individuales que realicen actividades de carácter cultural, particulares, fundaciones y asociaciones culturales que tengan personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro y que realicen actividades de carácter cultural. Quedan expresamente excluidas las fundaciones y asociaciones deportivas, educativas, juveniles, de alumnos, de padres y madres de alumnos, formativas y docentes, de las bandas de música, de las asociaciones folclóricas, de los centros y asociaciones de iniciativas turísticas, las asociaciones de vecinos y todas aquellas fundaciones y asociaciones que no incluyan en sus estatutos de manera expresa actividades relacionadas con la cultura. En cualquier caso, los posibles beneficiarios han de cumplir unos requisitos indispensables especificados en las bases.

Cada solicitante podrá presentar una única solicitud referida a un único proyecto y por tanto sólo podrá recibir una ayuda. Las solicitudes se deberán presentar, acompañadas de la documentación exigida, en la sede del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento, Calle Marcos Redondo, nº 2, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas. También podrán presentarse en los demás lugares que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las bases completas, incluyendo como debe formalizarse la participación, se pueden consultar en la página web www.santacruzdetenerife.es, apartado Gestiones y trámites/ 'Subvenciones'.