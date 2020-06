"Desde mi balcón" toma la calle Castillo de Santa Cruz para mostrar el confinamiento en el municipio

Matilde Zambudio, primera teniente de alcaldesa y responsable del área municipal de Cultura, manifestó que "esta muestra colectiva de fotografías recoge una selección de 50 imágenes tomadas en nuestra ciudad, reproducidas en lonas de alta calidad y gran formato, que fueron capturadas por los vecinos durante los días de confinamiento por la pandemia del COVID19". La edil resaltó que "en esta ocasión la muestra no puede ser más participativa, ya que ha estado abierta a todos los ciudadanos. Los artistas y los motivos de muchas de las imágenes son los propios vecinos del municipio capitalino, que dan a conocer su particular visión de los días de obligado encierro en los momentos más críticos de estos últimos meses".

"Desde mi balcón", convocado por "PhotoEspaña", animaba a grandes municipios españoles a sumarse a esta iniciativa. Santa Cruz decidió colaborar y se invitó a los ciudadanos a inscribirse en este certamen y enviar sus fotografías a una página de Instagram habilitada al efecto. Más de 50 localidades participaron en esta iniciativa y se enviaron aproximadamente 63.000 imágenes. Ahora, ahora las ciudades que formaron parte del proyecto muestran una selección de las fotografías tomadas por sus vecinos

Zambudio informó que los habitantes de Santa Cruz remitieron aproximadamente 400 fotografías "convirtiendo así unos momentos muy difíciles en una actividad creativa, al tiempo que documentaba una realidad que padecimos todos". En su opinión "las tensas circunstancias también nos permitieron ver la vida con otros ojos y descubrir nuevas realidades sin salir de nuestras casas, desde paisajes hasta actitudes de nuestros familiares, de nuestros vecinos y nuestros conciudadanos". En este sentido la primera teniente de alcaldesa resaltó la capacidad que tienen las actividades artísticas para hacernos sobrellevar y superar tiempos difíciles.

La responsable del área municipal de Cultura agradeció cómo se han comportado los santacruceros durante el confinamiento y manifestó su satisfacción por el interés demostrado en participar en la iniciativa "Desdemibalcón".

Zambudio felicitó a todos los participantes en esta iniciativa, "ya que en todas las imágenes, seleccionadas o no para esta muestra, queda patente no solo el talento artístico, sino una gran sensibilidad". Añadió que la exposición, que desde hoy se puede contemplar en la calle del Castillo, "no deja de ser un homenaje a la ciudadanía por su comportamiento y solidaridad y en ella se recoge de forma visual la experiencia de los santacruceros durante aquellos duros días".