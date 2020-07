El Pleno de La Orotava aprobó una declaración institucional en defensa de la cultura como bien de primera necesidad

El Ayuntamiento villero ha demostrado desde hace muchos años su apuesta activa por la cultura, incluso en la anterior etapa de crisis, y ello ha repercutido favorablemente en el desarrollo socioeconómico del municipio. Por lo que la institución local se compromete, en la medida de las posibilidades, a seguir abogando por el apoyo a la cultura y la educación, ámbitos básicos y de gran importancia para la corporación municipal.

En el documento aprobado se acordó, entre otras cosas, solicitar al Gobierno de Canarias la redacción de un Plan Canario de la Cultura, así como que se adopte el compromiso de llevar a cabo los pagos en tiempo y forma según procedimiento administrativo "pues es fundamental para la estabilidad de las empresas". Asimismo, se instará al Gobierno de España la creación de un fondo de compensación económica para otorgar una renta básica temporal a los trabajadores de la cultura con profesionalidad y experiencia demostrable (actores, bailarines, músicos, técnicos, narradores orales, artistas del circo, gestores culturales...) que no sean empresa ni autónomos; exenciones o rebajas en las cotizaciones de autónomos y pymes; estudiar la prolongación, en los casos necesarios, de los ERTES, hasta que se consiga el grado óptimo de actividad cultural; y bonificaciones en las cuotas de seguridad social de trabajadores asalariados.

Por otro lado, la declaración contempla que "es necesario que no se pierdan las consignaciones presupuestarias para programación cultural, actividades formativas, encuentros profesionales, producción y cualquier otra actividad vinculada a la cultura de los Ayuntamientos, Cabildos y Gobierno de Canarias". Por ello se pide el aplazamiento de las contrataciones fijadas y que los presupuestos para este sector no se destinen a otros fines. Se propone también apelar a la responsabilidad social y cultural de las empresas creando un sello de calidad y ofreciéndoles la oportunidad de aumentar su visibilidad y prestigio uniendo su marca a un evento o proyecto cultural.

Es evidente que la cultura, además de múltiples valores, genera riqueza y trabajo, por lo que se puede considerar un sector estratégico. En Canarias, diferentes asociaciones profesionales y empresas del ámbito cultural están trabajando en una mesa sectorial conjunta para buscar acuerdos y soluciones, y hacer entender a las administraciones públicas la importancia del sector como un bien de primera necesidad. Por todo ello, en la citada declaración institucional también se recoge solicitar al Gobierno de Canarias que ponga en contacto a esta Mesa, representante del sector cultural, con los responsables de la toma de decisiones al respecto de las medidas sanitarias para el desconfinamiento en Canarias. La finalidad es transmitirles las singularidades del sector y mediar sobre el protocolo de uso de los productos culturales.

El Pleno de la Corporación Municipal de La Orotava también muestra su apoyo a esta Mesa Sectorial de las Artes Escénicas y la Música de Canarias en sus acciones en la Defensa de la Cultura como bien esencial.