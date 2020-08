El escritor canario David González publica el poemario 'Todo lo que pienso lleva alas', escrito durante el confinamiento

Canarias/ Alcanzó el top 25 de los libros de poesía más vendidos en Amazon Kindle, tras su publicación en formato eBook a finales de mayo.

El escritor canario David González acaba de publicar su segundo poemario 'Todo lo que pienso lleva alas', compuesto por 69 poemas breves, escritos durante el confinamiento, "que invitan a la reflexión y al descubrimiento personal", según explica el autor.



Esta publicación se llegó a posicionar en el top 25 de los libros de poesía más vendidos en Amazon Kindle, tras su publicación en formato eBook, a finales de mayo. El libro se puede adquirir en Amazón, a través del enlace: cutt.ly/uaN1azT, en formato eBook (4,99€) y en formato papel (9,99€), esta última versión incluye diez poemas nuevos, con respecto a la digital, y ocho ilustraciones inéditas de la joven artista canaria Alba Fariña Alonso.

Los poemas del libro 'Todo lo que pienso lleva alas' ofrece la posibilidad "de sentirse libre y en paz", después de una situación excepcional, como fue el confinamiento por la expansión de la Covid-19. "Los versos muestran la belleza que se oculta al ojo de aquel que vive con prisa, una belleza asombrosa que brota de las cosas más sencillas y cotidianas", explica el autor.

Su poesía naturalista "describe un tipo de libertad indestructible y universal de la que apenas somos conscientes", e invita al lector a percibir el mundo mucho más allá de la cuarentena. "Mi objetivo con este libro y en cada poema, es devolver, a quien lo lea, pedacitos de la libertad que sentí viviendo en cuarentena, por contradictorio que pueda sonar. Esta experiencia me ha confirmado algo que ya pensaba antes de todo esto: que el único lugar donde realmente somos libres se encuentra en nuestra mente", explica el autor.

González asegura que contemplar desde su ventana cómo la naturaleza recuperaba poco a poco su espacio en las calles, le ayudó a comprender la importancia de "vivir en el presente y en armonía, con todo lo que nos rodea", así como poner en valor "lo afortunados que somos de poder vivir en un lugar tan maravilloso como es Canarias".

Sobre el proceso de creación del poemario, David González explica que no tenía previsto escribir y publicar un segundo libro con tanta rapidez, aunque las circunstancias lo llevaron a hacerlo: "Al contrario de otros escritores, a mí el confinamiento sí me inspiró a escribir y, contra todo pronóstico, salir del bloqueo creativo que tenía hasta entonces. Esta obra, como la pandemia, surgió y se desarrolló en tan solo un par de meses y la he publicado en muy poco tiempo para que conservara su esencia salvaje e impredecible, como la propia naturaleza".

Sobre el autor

David González Martín (La Laguna, 1993) es escritor y periodista, especializado en Comunicación, Marketing e Imagen de Marca. Este joven tinerfeño se declara fiel amante de la poesía, así como de otras formas de arte, como la música, el cine y la fotografía.

En su primer poemario, 'Diez años y el vivir' (2018), el autor cuenta una realidad aún desconocida: el antes, el durante y el después de lo que significa "salir del armario". El objetivo, de construir el pensamiento heteropatriarcal, imperante en nuestra sociedad.

Entre sus reportajes publicados destacan "La lucha de orgullo que desconoce Canarias" y "Hablemos sobre bisexualidad", dos piezas de investigación periodística publicadas en los periódicos El Día y La Opinión de Tenerife, en 2016.

Ha colaborado con numerosos artistas españoles y latinoamericanos, combinando su poesía con otras formas de arte, y ha formado parte de eventos, como la conferencia sobre Literatura LGBTIQ+ del 'ARN Culture Pride', celebrado en Tenerife, donde intervino junto a los escritores Roy Galán y Boris Izaguirre.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)