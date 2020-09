El Ayuntamiento pone un poco de humor al mes de septiembre con una nueva edición de "Adeje je je"

La "Muestra de Teatro del Humor Adeje je je" está debidamente notificada ante la delegación de Salud Pública del Gobierno de Canarias, desde la cual han manifestado que este tipo de actos no requieren autorización específica siempre y cuando cumpla los protocolos Covid. El auditorio de la Escuela de Música cuenta con un protocolo de medidas COVID-19 que se ha diseñado desde el inicio de la pandemia con el objetivo de salvaguardar la salud de las personas asistentes.

Las obras que se representarán durante el ciclo son "Vivir para siempre" de la Compañía Doble M, la comedia feminista "Calladitas estáis más guapas show" con Sil de Castro, Jessika Rojano y La María Rosa, "Inmujerables" con Iratxe Menalbert, Petite Lorena y Omayra Cazorla, y por último "Jabicombé. The best of" de Mikal Impulso Cultura.

Este será el quinto año consecutivo que se realiza este festival donde la comedia es la protagonista "seguimos en la línea de trabajo que ya anunciamos en julio y que aprobamos por unanimidad en sesión plenaria, de otorgar a la cultura el papel que tiene y se merece dentro de nuestra sociedad. Estamos hablando por supuesto del crecimiento de las personas pero también de un compromiso con todo el sector de la cultura que tras la pandemia se ha visto muy perjudicado. Son miles las familias en Canarias que viven de la cultura por lo que la reactivación y diversificación económica también pasa por ella" ha explicado la concejal responsable, María Clavijo Maza.

Todos los viernes de septiembre a las 20:30 h en el auditorio de la EMMA se ofrecerá una obra teatral o show de comedia, previa compra de la entrada de cinco euros por la plataforma on line tomaticket. "Queremos evitar la compra de entradas en ventanilla para prevenir aglomeraciones y pagos en metálico que siempre aumentan el riesgo de contagio de la COVID19" ha remarcado la concejal, "además, hemos diseñado un protocolo de medidas para controlar el aforo de la sala, disminuir su ocupación a los máximos permitidos por ley, así como disponer de los espacios de distancia personal para garantizar lo máximo posible el buen desarrollo de la actividad con seguridad sanitaria".

Las obras

"Vivir para siempre" de la Compañía Doble M, que se representará el viernes 4 de septiembre, está dirigida por Nacho Almenar y cuenta en su equipo de interpretación con Zebensui Felipe, quien además es el autor del texto, Adrián Rosales e Irene Álvarez, quienes contarán con el guitarrista Carlos Ramos. La obra indaga en las emociones y los sentimientos a través de un humor ácido y gamberro acompañando la historia con música en directo. Muerte, amor, amistad, música y tecnología, una mezcla disparatada que busca dar voz a una generación cuarentona a la que se le prometieron grandes éxitos y que aún sigue en la búsqueda de una auténtica felicidad.

La segunda propuesta de la Muestra de Humor de Adeje es la comedia feminista "Calladitas estáis más guapas show" con Sil de Castro, Jessika Rojano y La María Rosa, el viernes 11 de septiembre. Esta comedia feminista multidisciplinar está escrita, interpretada y dirigida por mujeres recomendada para personas sin complejos, que sean capaces de escuchar verdades divertidas fuera de convencionalismos y con algo de reivindicación. Sobre el escenario veremos a cómicas consagradas y emergentes que nos contarán su particular visión del mundo. La programación de esta obra es una apuesta clara por parte del Ayuntamiento para visibilizar a las mujeres en la comedia y poner en valor el pensamiento feminista.

Pisarán el escenario adejero con "Inmujerables" las actrices Iratxe Menalbert, Petite Lorena y Omayra Cazorla, el viernes 18 de septiembre a las 20:30 h. Esta comedia nos presentará el experimento de un grupo de "hormo-científicas" de la Universidad Internacional de Canarias, que analizarán las hormonas de las mujeres con el fin de identificar y especificar los efectos que éstas tienen sobre las féminas. En clave de humor, el texto nos recuerda que desde tiempos inmemoriales, se ha culpado a las hormonas de multitud de extraños comportamientos femeninos. Lo que los datos analizados nos revelarán en la obra es el descubrimiento de una nueva raza de mujeres, LAS INMUJERABLES.

La última propuesta de "Adeje je je" traerá hasta el municipio la obra "Jabicombé. The best of" de Mikal Impulso Cultura, el viernes 25 de septiembre. El humorista Jabicombé presenta un compendio de lo mejor de sus espectáculos. "Las Bobas Se Acabaron", "Quélepasae?", "Ayporcuánto!", "Estoypolopositivo!" y "Chirrínchirrán!" han sido espectáculos con los que este profesional de la comedia ha pasado la barrera de las 100 actuaciones por toda la geografía canaria. Ahora, el público fiel de Jabicombé, tanto de sus espectáculos como de su exitoso canal de YouTube y los nuevos fans que se van incorporando, podrán ver en Adeje los momentos estelares de estos 5 espectáculos, además de algún número nuevo.