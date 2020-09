Las Escuelas Artísticas de Los Realejos inician el curso 2020/21 bajo medidas de seguridad por Covid-19

Por otra parte, todo el profesorado y personal de la administración ha realizado un curso de prevención del Covid-19 y se llevará a cabo el control de la temperatura corporal del alumnado antes entrar en el aula, se pondrán a disposición dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada y salida del aula, en los aseos se han colocado dispensadores de gel y papel y se han fijado carteles con recordatorios de las medidas de distanciamiento, uso de mascarillas, etc. Otra de las medidas que se llevarán a cabo es la limpieza y desinfección de las mesas, sillas y ordenadores después de cada uso. La utilización de la mascarilla será obligatorio en todo momento.

Según Isabel Socorro, "se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias para hacer posible el comienzo del curso dentro de la nueva normalidad, adaptada ésta a las recientes circunstancias y siempre pendientes de lo que dicten las administraciones superiores, tanto en cuanto al inicio de las clases, como en cuanto a las recomendaciones sanitarias se refiere, que en caso de cambiar o tenerse que adaptar las medidas se informaría al alumnado por las vías habituales".

La veintena de propuestas formativas por parte de las Escuelas Artísticas del municipio, bajo el impulso de la Asociación para el Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER), incluyen cursos de baile tradicional, de salón, modernos, canto, circo, pulso y púa, teatro, artes plásticas, cerámica, diseño de cómic, diseño de moda, diseño gráfico, joyería creativa, patchwork, escuela de cine y televisión, creación de cortometrajes, fotografía, videojuegos, cocina creativa y fusión, repostería creativa, así como un taller de educación creativa.

"No podría entenderse la actividad cultural de este municipio sin la aportación que a lo largo de estos años han protagonizado sus Escuelas Artísticas, y no sólo por la labor de formación, también por la implicación de cada una de ellas en el día a día de la actividad cultural del municipio: representaciones teatrales, conciertos, exposiciones, edición de discos, participación en ferias, festivales de danza, música, etc; todo ello desde una perspectiva de participación activa de los alumnos, alumnas y profesorado", expone el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez.

La información sobre la oferta formativa para este curso 2020/21 se puede consultar en la página www.escuelasartisticas.com donde además a través de un enlace podrán realizar la inscripción, o bien, acudiendo a la sede que se encuentra en la Casa de las Artes, sito en calle San Agustín, número 7. También pueden solicitar información a través del teléfono 922.35.35.93 o enviando un correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .