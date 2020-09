El bailarín Rafa Méndez presenta en el Teatro Guimerá "Canarias, no solo plátanos"

Santa Cruz de Tenerife/ El espectáculo, que se celebrará el próximo sábado, pone en valor el talento de jóvenes de las islas. El espectáculo 'Canarias, no solo plátanos' llega el próximo día 26 de septiembre al Teatro Guimerá de la mano del coreógrafo y bailarín tinerfeño Rafa Méndez, que pone en valor el talento de jóvenes canarios con esta propuesta que aúna la danza, la música y las palabras.



Cinco bailarines, dos cantantes y un actor ponen en escena este espectáculo que fusiona piezas de diferentes estilos, desde la danza clásica con coreografías contemporáneas como break dance, experimental jazz, acrobacia o hip hop hasta otras modalidades de baile contemporáneo y danza urbana. En el casting de selección de los bailarines, celebrado en el mes de septiembre de 2019, participaron más de 500 jóvenes de todo el archipiélago. 'Canarias, no solo plátanos' forma parte de la programación del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La tercera teniente de alcalde y concejala delegada del área municipal de Cultura, Gladis de León, resaltó que "en esta iniciativa Canarias está muy presente, no sólo por el título del espectáculo, sino porque sus organizadores y participantes son de las islas, desde el propio Rafa Méndez hasta los bailarines, diseño del vestuario, parte de la música, etcétera. El diseño de vestuario está a cargo del tinerfeño Lucas Balboa y el grancanario Dapresa, mientras que entre los temas musicales también figura uno de la lanzaroteña Rosana Arbelo".

Esta iniciativa ha permitido actuar a jóvenes canarios que por razones geográficas se ven limitados y es una gran oportunidad para mostrar su rico potencial artístico, que expresarán la esencia de los que son con energía y un estilo propio a través de la palabra, la música y el movimiento.

En palabras de Rafa Méndez "hay historias vitales que te recolocan el cerebro y el corazón, que te sacuden, que te hacen despertar. Te tocan por dentro y por fuera, 'Canarias no solo plátanos' tiene esa capacidad, te toca. Te toca porque habla de la vida y de la muerte, de la lucha y la supervivencia, de la igualdad y la desigualdad, de la capacidad de superarse y de encontrar respuestas en la vida. Lo mejor es que lo hace sin artificios, solo con música, palabras y movimientos".

Para Méndez "son los propios artistas los que expresarán quienes son, contarán por qué lo hacen, que les hace sentir vivos, por qué huyen, por qué ríen o lloran, qué es lo que buscan y por qué danzan".

El tinerfeño Rafa Méndez ha encontrado en la danza un camino para expresarse ganándose el reconocimiento del público español y foráneo. Su nombre está asociado a grandes figuras del espectáculo pues ha colaborado con coreógrafos y directores artísticos de la talla de Luca Tommassini y ha trabajado como primer bailarín junto a la gran Raffaella Carrá, por solo citar dos ejemplos.

España, Italia y las ciudades de Londres y Los Ángeles son los sitios donde Rafa Méndez se ha formado profesionalmente. Cabe destacar que en el mundo de la televisión coreografió el exitoso programa 'Fama a bailar', así como importantes eventos para marcas como Telefónica o videos musicales de Paris Hilton.

En 2015 creó y dirigió su espectáculo 'Los siete de Rafa Méndez', que presentó por toda Canarias, Madrid, Málaga y Sevilla. En su trayectoria sobresale también la dirección artística de otros dos programas televisivos: 'Pequeños gigantes' y 'Levántate'.

Las entradas, al precio de 12 y 10 euros, están a la venta en la taquilla del Guimerá (de 11 a 13 y de 18 a 20 horas y sábado dos horas antes del espectáculo). De forma telemática se pueden adquirir a través de la página www.teatroguimera.es.