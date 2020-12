Puerto de la Cruz despide el Festival Mueca más especial con 5.000 personas disfrutando cultura segura

La ciudad portuense se ha convertido en todo un referente en la promoción de cultura segura y así lo refutan las más de 5.000 personas y decenas de compañías de primer nivel que han arropado la convocatoria de Mueca 2020, la edición más especial, singular y única de su historia.

Este fin de semana los niños y las niñas fueron los absolutos protagonistas de la última entrega de una programación que el alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González, destacó como "inspiradora y sorprendente". El público vibró tanto el sábado como el domingo con tres destacados espectáculos: Pinocchio, de la compañía La Baldufa, Premio Nacional de Teatro 2020, en el Teatro Timanfaya; Far Away, de Eilertsen & Granados y Lamatracataca en la Sala Aicá Maragá; y Animales, de El Retablo, en la Sala Taoro del Hotel Parque San Antonio. Las tres propuestas, basadas en marionetas, música, teatro y humor, estaban llenas de ritmo, imaginación, belleza y fueron acogidas con alegría, espontaneidad y sorpresa por parte de, como apuntó el alcalde, "aquellos que no deben perder nunca la ilusión, los más pequeños y pequeñas de la casa".

El éxito de esta última entrega de Mueca 2020 se suma a los cosechados en los meses anteriores. Según explicó González, ya durante la época del confinamiento, Cómplices Mueca apostó por no cancelar el festival, asumiendo que tendría que ser "atípico y diferente" y se tomó la decisión de tematizarlo y prolongarlo en el tiempo. La convocatoria arrancó en septiembre con los espectáculos de circo, teatro de calle y danza al aire libre "demostrando a Canarias y el mundo entero que la cultura segura era posible", recordó el alcalde. Posteriormente, la música ocupó otros espacios de la ciudad, con recorridos únicos por los diferentes géneros, jazz, folclore o barroca, y el arte urbano impregnó las calles con firmas muy reconocidas que transformaron su aspecto.

Para González, "Mueca 2020 vino a devolverle a la cultura todo lo que ésta nos dio en los momentos más difíciles". Y lo ha hecho dando ejemplo en una ciudad que ha sabido hacer de la cultura segura su sello inconfundible.