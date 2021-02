El Ayuntamiento de Santa Cruz concede 83.000 euros para el fomento de la Cultura

Santa Cruz de Tenerife/ La concejalía de Cultura, que dirige Gladis de León, busca con estas ayudas el apoyo a eventos culturales urbanos y rurales, centros artísticos culturales y artes escénicas. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la concejalía de Cultura, ha concedido 83.000 euros en subvenciones, a distintas entidades culturales, como ayudas para el fomento de la actividad cultural en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, dentro de la convocatoria del año 2020.



Mediante Resolución de fecha de 12 de noviembre de 2020, se aprobó la concesión de la subvención destinada al fomento de la actividad cultural en el municipio de Santa Cruz de Tenerife del OAC para el ejercicio 2020, atendiendo a la puntación obtenida las ayudas han sido otorgadas en el apartado "Apoyo a eventos culturales" a Docurock Fest, Her 2020, Poliniza Festival, Keroxen, Djs Boys and Girls Festival y el proyecto Risas Itinerantes.

En lo que respecta al epígrafe destinado al "Apoyo a centros artísticos culturales y artes escénicas" las dos propuestas beneficiadas con las ayudas fueron Temporada Artes Escénicas de Tenerife Sandro Nerilli y la Programación anual teatro y danza Teatro Victoria.

La cultura en el medio rural también contó con ayudas para su fomento, y las propuestas que obtuvieron mayor puntuación y obtuvieron las ayudas fueron el Centenario Nacimiento Isaac Vega, Bailadero-Audio/Ficciones Mujeres Anaga, Festival de Taganana y Arte Urbano Efímero sobre vallas publicitarias.

La concejala de Cultura, Gladis de León, quiso destacar "el nivel de las propuestas presentadas, con unos proyectos muy completos, y que cumplen con el objetivo de la convocatoria de estas ayudas municipales, que no es otro que la divulgación de la cultura en el municipio".

"Nuestra intención es seguir realizando convocatorias de este tipo para que puedan llegar al mayor número posible de proyectos culturales, y que lo hagan de una forma inmediata, en un momento en el que el mundo de la Cultura está sufriendo la crisis derivada de la pandemia", añadió la concejala.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, se publicó el correspondiente extracto de la convocatoria el cual establecía que el plazo de presentación de las solicitudes era de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a que se dió publicidad del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial.

Por último, con motivo de la pandemia se realizó una modificación en las bases donde en ningún caso las actividades podrán ser ejecutadas más allá del 30 de junio de 2021. El beneficiario tendrá que justificar la totalidad del proyecto subvencionado antes del 31 de julio de 2021.

