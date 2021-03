El Gobierno de Canarias se compromete con el proyecto IsoCAN

Canarias/ Financiado por el Consejo Europeo de Investigación es el mayor estudio que se ha realizado sobre el poblamiento aborigen de Canarias.

Patrimonio Cultural solicita un plan director para iniciar una colaboración entre instituciones en la Cueva de El Tendal.



La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias reafirma su apoyo a IsoCAN, proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación, dirigido por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en colaboración con la Universidad de La Laguna y otras instituciones. El equipo de IsoCAN estudia el aislamiento y evolución en Islas Oceánicas, específicamente la colonización humana de las Islas Canarias. Se trata de un estudio muy prometedor para el avance de las investigaciones arqueológicas en el Archipiélago y el más importante que se ha llevado a cabo hasta la fecha sobre el desarrollo de la población aborigen de Canarias.

Para la Dirección General de Patrimonio Cultural es esencial firmar convenios de colaboración con las dos universidades canarias para apoyar los proyectos y las investigaciones que desarrolla IsoCAN en todo el archipiélago. "El Gobierno no puede permanecer al margen de líneas de investigación estructurales para comprender el pasado", insiste Perera. Desde el área de Patrimonio Cultural se ha solicitado la redacción de un plan director a los miembros de IsoCAN en el que se especifiquen las necesidades que puedan ser solventadas con recursos facilitados por el Gobierno regional. En un primer momento se propone esta colaboración junto con las instituciones locales de La Palma pero más adelante se plantea participar en las futuras líneas de investigación que abarquen al resto de islas.

Bajo el título 'Isolation and Evolution in Oceanic Islands: the human colonisation of the Canary Islands', el trabajo becado pretende averiguar cómo la población aborigen pobló y colonizó las Islas Canarias, se adaptaron al medio insular y sobrevivieron aislados durante cientos de años. Para ello, el equipo multidisciplinar dirigido por el Doctor en Arqueología Jonathan Santana, interviene distintos yacimientos arqueológicos que fueron excavados en el pasado "para afinar la cronología, datando y analizando mucho más niveles sedimentarios, y estudiar así la ocupación de estos enclaves", especifica el arqueólogo.

Cabe recordar que la ciencia arqueológica ha visto en los últimos años un avance importante en cuanto a las técnicas, métodos y analíticas que se utilizan, eso permite leer los yacimientos arqueológicos desde una nueva perspectiva y conseguir un tipo de información que hace unos años era imposible. De ahí la importancia de volver a excavar yacimientos "que han sido muy significativos para la arqueología de Canarias y que planteaban una serie de hipótesis, algunas de las cuales hoy en día se pueden contrastar gracias a la aplicación de estas nuevas tecnologías", aclara Santana.

El proyecto europeo, que va por su segundo año y tiene una duración de 5, ya ha rescatado piezas arqueológicas de los yacimientos de Playa Chica en Gran Canaria y la Cueva de la Herradura en El Hierro, además, da prioridad a los estudios sustentados en materiales ya excavados y que se encuentran custodiados en los museos arqueológicos o sedes de los Cabildos de las diferentes islas. De hecho, en los próximos meses se presentarán las primeras publicaciones con los resultados de estas investigaciones.

En este año 2021 iniciaron los trabajos en La Palma, en el yacimiento arqueológico que más información ha aportado sobre la forma de vida de la población benahoarita, la Cueva de El Tendal en el municipio de San Andrés y Sauces. En el caso de este enclave, el director del proyecto IsoCAN y codirector de la excavación considera que El Tendal "sigue siendo hoy en día una apuesta de futuro para la arqueología de Canarias porque es un yacimiento que presenta una serie de cualidades que lo hacen único y excepcional", por ello se merece un "auténtico programa de actividades científicas", ahora respaldado por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.

Intervención en El Tendal

El yacimiento de la Cueva de El Tendal es considerado el más importante de la isla de La Palma y un referente para el resto de islas del Archipiélago. Las primeras campañas arqueológicas, realizadas en los años 80 del siglo pasado, ya lo revelaron como un espacio único para entender el poblamiento aborigen de Canarias. Se trata del yacimiento arqueológico con la secuencia estratigráfica más amplia que se conserva en toda la región, con más de 7 metros de espesor.

Por su parte, el Doctor en Arqueología y nuevamente codirector de las excavaciones de El Tendal, Juan Francisco Navarro, aclara que en este yacimiento "está casi toda la secuencia cultural de la isla, no existen en Canarias muchos sitios donde se produzca esto", por lo que el reinicio de estas excavaciones es un hito para arqueología insular. "Si el Tendal no nos va a dar todas las claves, sí nos va a dar la mayoría de las claves sobre la historia de los antiguos auaritas", recalca. Ante este panorama, Navarro se siente optimista e ilusionado, "que el Tendal no haya quedado olvidado y por el contrario se haya convertido de nuevo en una punta de lanza de la investigación arqueológica, para mí, es como un sueño renovado", concluye.