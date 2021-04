Las Palmas de Gran Canaria/ El Teatro Cuyás ofrece a sus abonados un plazo preferente de dos días para la compra de entradas para tres nuevos espectáculos. Se trata de 'Curva España', "teatro-documento" de la compañía Chévere (Premio Nacional de Teatro 2014); 'Andanzas y entremeses de Juan Rana', de los divertidos Ron Lalá, y el nuevo musical de Clapso: 'Malditas mentiras', que se exhibirán entre mayo y junio. Solo en taquilla, los abonados del Cuyás podrán adquirir sus localidades para estos montajes, que se suman al previamente programado 'Los hijos' (7 y 8 de mayo). Podrán hacerlo este miércoles, 28 de abril (de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.30 horas), y el jueves, 29 (de 17.00 a 20.30).



A partir del viernes podrán seguir haciéndolo junto al público general, tanto en taquilla, que ya abrirá en su horario habitual, como en la página web del recinto presidido por la consejera insular de Cultura, Guacimara Medina.

Para cualquier aclaración, se ruega llamar a los teléfonos 928432180/81 o enviar un correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

Teatro documental, del Siglo de Oro y musical

En los últimos años, Chévere ha realizado una serie de trabajos ('Citizen', 'Eurozone', 'Eroski Paraíso') para explorar las posibilidades del "teatro-documento" y la memoria colectiva como desencadenantes de la ficción teatral.

Con su nuevo proyecto, 'Curva España', que llegará al Cuyás los próximos 14 y 15 de mayo, pretenden profundizar en los mecanismos narrativos que surgen entre lo real y lo inventado.

Como otras veces, Chévere parte de una historia muy local, transmitida oralmente y durante casi un siglo entre las gentes de la comarca orensana de Verín: la muerte en una curva, allá por 1927 y mientras trabajaba en el trazado ferroviario de acceso a Galicia entre Puebla de Sanabria y Orense, del ingeniero José Fernández España.

Según sus responsables, 'Curva España' trata sobre un crimen sin resolver, una muerte violenta que provoca sospechas e interrogantes sobre sus autores, motivaciones y consecuencias. Así, a partir de distintas versiones de un mismo caso, se cose una pieza con múltiples lecturas, que habla de los conflictos del presente echando una mirada a los errores del pasado. "Una obra que bebe del género policial y la autoficción, ironiza sobre el formato documental combinando teatro y cine en directo y funciona como una alegoría de la construcción del estado nación español como si fuese la promesa de un tren que nunca llegó", concluyen.

Por su parte, Ron Lalá, compañía dirigida por Yayo Cáceres y que cuenta con éxitos como 'En un lugar del Quijote' y 'Cervantina' (Premio Max al Mejor Espectáculo Musical 2017), explora en 'Andanzas y entremeses de Juan Rana' la comicidad de los géneros breves del teatro áureo rescatando a una de sus figuras más singulares, el comediante Cosme Pérez, al que someten a un particular e inquisitorial juicio, como se ve en https://youtu.be/oBM2Q9VDLdA.

"Ponernos frente a la figura de Juan Rana es enfrentar y reconstruir el imaginario de lo que pudo haber sido la vida y la carrera de uno de los más importantes actores cómicos del Siglo de Oro", explica Cáceres.

"Encumbrados autores de entonces –Calderón, Moreto, Quiñones de Benavente...- escribieron para esta especie de antihéroe que a su vez rescataba y ponía de relieve, a través de los entremeses y demás obras breves, una serie de situaciones absurdas y profundamente humorísticas para el divertimento de la gente", añade el director.

En esta ocasión, Ron Lalá va más allá de la mera recreación de las piezas escogidas para realizar un trabajo de rescate e investigación pero, sobre todo, preguntarse sobre la risa y el humor. La compañía, famosa por combinar música en directo, humor, versos y una puesta en escena cuidada y de calidad, regresará al Cuyás los días 28 y 29 de mayo.

Y la compañía local Clapso, dirigida por Israel Reyes, será la encargada de cerrar la temporada con siete funciones, entre los días 4 y 13 de junio, de su nuevo musical: 'Malditas mentiras'.

Las mentiras son las de Sandro del Conde (Alexandro Cadenas), un ¿exitoso? productor musical de los años 70 y 80 interpretado por Maykol Hernández ('Hierro', Movistar) cuya infancia había trascurrido de conservatorio en conservatorio, acompañando al piano a su madre por escenarios argentinos de tercera.

Siendo muy joven, Sandro se planta en Madrid para demostrar al mundo que había nacido para componer las canciones de nuestra vida, pero las mentiras acabarán siendo su único estribillo.

Sandro dice estar tras los grandes éxitos de figuras de la época, como Mari Trini, Karina, Nino Bravo o Camilo Sexto, pese a que en realidad nunca dejó de ser el eterno aspirante al éxito sin talento.

'Malditas mentiras' no va de artistas famosos, ni siquiera de la vida de Sandro. Sus verdaderas protagonistas son las mujeres que cayeron en las redes del mentiroso (su secretaria, su mujer, la mejor amiga de ésta y su amante de juventud, interpretadas por Lili Quintana, Florencia Aragón, Saray Castro y Thania Gil) a las que el público irá conociendo a través de una treintena de canciones de 1991 y los años que le precedieron.

Y al fin, 'Los hijos'

Además de estos tres nuevos espectáculos, la recta final de la temporada 20/21 del Cuyás (mayo-junio) incluye la exhibición de 'Los hijos', reprogramada, tras varios intentos previos, para los próximos de 7 y 8 mayo.

La actriz Elena Irureta, que en los últimos meses se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión de nuestro país por su papel en la serie 'Patria', protagoniza, junto a Susi Sánchez (Goya a la Mejor Actriz 2019 por 'La enfermedad del domingo') y Joaquín Climent, esta obra de Lucy Kirkwood dirigida por David Serrano, responsable también de otros exitosos proyectos, tanto escénicos (el musical 'Billy Elliot' o el reciente estreno, también en el Cuyás, de 'Los asquerosos') como audiovisuales (Serrano dirigió las películas 'Días de fútbol', 'Días de cine' o 'Una hora más en Canarias', entre otras).

'Los hijos', cuyo tráiler puede verse en https://vimeo.com/372894788, transcurre en un futuro próximo, reflexiona sobre la responsabilidad hacia las generaciones futuras. Así, tras una catástrofe en la cercana central nuclear en la que trabajaban, dos científicos recientemente jubilados, Hazel y Robin, viven "en una pequeña cabaña de la costa este". A pesar de que la electricidad está racionada y de que constantemente tienen que medir la radiación que hay a su alrededor, tratan de mantener una vida aparentemente normal: Robin cultiva su huerto y Hazel practica yoga mientras mantienen el contacto con su hija mayor, Lauren.

De pronto, su apacible existencia se ve interrumpida por Rose, una antigua colega física a la que no habían visto en 38 años y cuyo regreso les obliga a reflexionar sobre el impacto de sus vidas en las siguientes generaciones.

