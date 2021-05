El legado de Nanino Díaz Cutillas y su vigencia en el tiempo, a debate en la fundación que lleva su nombre

La histórica cantante María Mérida es una leyenda viva de la música folclórica de Canarias. El día 5 de junio, en el edificio Miller de la capital grancanaria, recibirá el Premio de Honor que le concede la Asociación Profesional de Compositores de Canarias –que agrupa a una veintena de creadores del sector en las Islas-, en la gala en la que serán entregados los Premios Canarios de la Música.Nacida en El Hierro hace 95 años, la Premio Canarias de Cultura Popular en el año 2000, ha dedicado buena parte de su vida a difundir y proyectar la música de Canarias por el mundo. Debutó como profesional en Radio Nacional de España. La voz herreña que lleva más de 80 años en activo ha actuado en más de 300 escenarios de los cinco continentes y compartido escenario con figuras de la talla de Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Montserrat Caballé o el mismísimo Bing Crosby. Su talento llevó en los años 50 al periódico The New York Times a incluirla entre las cuatro mejores voces del mundo, y a la multinacional discográfica Columbia a ofrecerle un contrato de 10 años. Mérida formó parte de la compañía de José Tamayo e integró el elenco del cuadro del famoso bailarín El Greco. La cantante herreña ha grabado más de 700 canciones del cancionero folclórico canario y fue la primera voz femenina en el Archipiélago en grabar un disco hace más de 70 años. Su vida está recogida en el libro titulado 'María Mérida, la voz', escrito en 2019 por Javier Valentín Pérez.Tanto Betancor como Ayala conocieron muy bien a Díaz Cutillas. El primero está unido a programas como 'Senderos Isleños' y, sobre todo, a una de las etapas más destacadas y exitosas del programa 'Tenderete' tras la muerte del recordado Nanino. Betancor presentó en la televisión pública el popular programa desde el año 2000 hasta el 2007. Según Betancor, "Fernando Díaz Cutillas Nanino ha sido el gran comunicador de la identidad insular. En su cabeza de hombre sencillo, sensible y comprometido con su pueblo, bullía desde que se incorporó a la plantilla de Televisión Española en Canarias la posibilidad de aprovechar esa mágica ventana para mostrar a sus paisanos la realidad de su propio pueblo: las manifestaciones de mayor arraigo en estos siete peñascos. Sobre todo, la riqueza musical canaria que, desgraciadamente, no era conocida por los propios isleños. Su compromiso con la gente y los valores culturales del pueblo canario le convirtieron, sin proponérselo, en el comunicador más querido de Canarias".Por su parte, el realizador Alfredo Ayala estuvo ligado a los distintos programas que presentó Nanino. Coordinador de Producción de los Servicios Informativos, que alterna con el programa 'Tenderete', espacio creado por el entonces director del Centro César Alonso y dirigido por Mariano Martín, Ayala es un profundo conocedor de las islas, de su gente, de sus costumbres y tradiciones. Junto a Díaz Cutillas trabajó en programas como el citado 'Tenderete' en distintas etapas, 'El pueblo canta' o 'Canarias viva'. En los dos últimos años, en el blog creado por Lydia Díaz, www.etnografiayfolclore.org, publica sus artículos. Actualmente está trabajando en la publicación de un denso trabajo sobre las danzas en Canarias a la vez que en sus memorias como productor.La citada mesa redonda se celebra con motivo del Día de Canarias en la sede de fundación citada (antigua Casa del Obispo, en El Carrizal) y se desarrolla con carácter gratuito y reserva de entrada, que deberá formalizarse a través de la dirección https://tureservaonline.es/organizers/fndcEl citado acto podrá seguirse el lunes, día 24 de mayo, a través de las redes de la Fundación Nanino Díaz Cutillas, del ayuntamiento de Ingenio, de la cadena Este Canal y de CRI Canarias.

