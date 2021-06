Tegueste organiza el primer festival internacional de teatro del municipio para apoyar las artes escénicas

El Ayuntamiento de la Villa de Tegueste, a través del área de Cultura, en colaboración de la compañía Zalatta Teatro, organiza el Fest-Estival 2021, el primer festival internacional de teatro que acoge el municipio y que se celebrará entre el 5 de junio y el 6 de julio en el Teatro Príncipe Felipe y centros culturales de Tegueste. El evento se complementará con programación online accesible para todas las personas interesadas.La alcaldesa, Ana Rosa Mena, explica que poner en marcha este evento, tras haber vivido el parón cultural que supuso el periodo del confinamiento y la pandemia, supone una gran motivación en la vuelta a la normalidad. "Residentes y visitantes podrán disfrutar y compartir la cultura de una manera accesible, pero sobretodo segura", señala.Según explica el concejal de Cultura, Antonio López, el Fest-Estival 2021 se celebrará con todas las medidas sanitarias para garantizar un desarrollo seguro de las diez obras teatrales y los distintos talleres y ponencias organizados. "Apoyar y promocionar el arte, realizando acciones que permitan hacer accesible la cultura a la ciudadanía de Tegueste es una prioridad del Ayuntamiento", asegura el edil.Por su parte, el director de Zalatta Teatro, Telesforo Rodríguez, explica que el sector está haciendo un esfuerzo por volver a las salas y llevar la cultura no solo a los teatros más reconocidos sino también a los barrios. "Además, Fest-Estival 2021 contempla una amplia programación online que podrá seguirse a través de las redes sociales de Zalatta Teatro y la web www.zalattateatro.com", señala.Fest-Estival 2021 arrancará el sábado 5 de junio con la obra 'Un mundo raro, un cuento chiquito', de Juan Carlos Tacoronte, en el espacio de Zalatta Teatro, Zaladeteatro, ubicado en Las Mercedes (La Laguna). Al día siguiente, el Centro Cultural El Portezuelo acogerá 'La Musa pelusa en busca del escritor', de Cristo Barbuzano. Durante esa misma jornada tendrá lugar la obra ''Why not? 2.0', de Fems Producciones, en el Teatro Príncipe Felipe. Las personas interesadas en conocer la programación completa podrán hacerlo a través del siguiente enlace: www.zalattateatro.com/fest-estival-2021 Paralelamente, el evento contemplará la celebración de talleres infantiles como 'Energía creativa', orientado a jóvenes de entre seis y doce años, o talleres para adultos como 'El Desarrollo de los cinco sentidos'; así como ponencias relacionadas con el desafío del teatro ante la pandemia, entre otras.